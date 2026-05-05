115會考逼近！國中生有藥學夢 該讀高中還高職？網一面倒：別把路走窄

115年度國中教育會考倒數逼近，將於5月16日、17日舉行。現在的考生或許對自己的成績都有大致概念了，也開始煩惱升學志願該怎麼選。

一名國中生在Dcard發文表示，自己未來想考藥學系，原本想讀普通高中，但最近發現一間高職涵蓋綜高有藥理班，上網搜尋後聽說和學測比起來，統測上藥學的機率會比較高，原PO也自認走學測的話可能無法考上夢想科系，因此想去讀高職拚繁星，或統測升科大，不過家人並不支持，因此原PO希望可以多聽聽建議。

大部分網友都勸原PO讀高中，認為考學測機會比較多，「學測可以填普大藥和科大藥，可是一旦選高職就只有科大藥可選」、「藥學在統測基本上是生農組分數最高系，有把握統測可以考超好再選」、「會讀書的話建議讀高中，反悔還有其他科系可以選」、「統測雖然簡單但名額也少非常多，建議還是選高中」、「建議還是高中，不要那麼早就把自己的路走窄了」。

據《聯合新聞網》報導，有網友列出「讀高中不讀高職」的三大理由，其中一點就是升學廣度，指出學測的志願選擇比高職更全面，另外兩項理由則是延緩分流及環境氛圍。不過家長們也反駁，認為這三點也都有其負面角度，還是要依每個孩子特質選擇適合的教育環境。