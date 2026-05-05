115會考逼近！國中生有藥學夢 該讀高中還高職？網一面倒：別把路走窄
115年度國中教育會考倒數逼近，將於5月16日、17日舉行。現在的考生或許對自己的成績都有大致概念了，也開始煩惱升學志願該怎麼選。
一名國中生在Dcard發文表示，自己未來想考藥學系，原本想讀普通高中，但最近發現一間高職涵蓋綜高有藥理班，上網搜尋後聽說和學測比起來，統測上藥學的機率會比較高，原PO也自認走學測的話可能無法考上夢想科系，因此想去讀高職拚繁星，或統測升科大，不過家人並不支持，因此原PO希望可以多聽聽建議。
大部分網友都勸原PO讀高中，認為考學測機會比較多，「學測可以填普大藥和科大藥，可是一旦選高職就只有科大藥可選」、「藥學在統測基本上是生農組分數最高系，有把握統測可以考超好再選」、「會讀書的話建議讀高中，反悔還有其他科系可以選」、「統測雖然簡單但名額也少非常多，建議還是選高中」、「建議還是高中，不要那麼早就把自己的路走窄了」。
據《聯合新聞網》報導，有網友列出「讀高中不讀高職」的三大理由，其中一點就是升學廣度，指出學測的志願選擇比高職更全面，另外兩項理由則是延緩分流及環境氛圍。不過家長們也反駁，認為這三點也都有其負面角度，還是要依每個孩子特質選擇適合的教育環境。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。