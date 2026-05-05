快訊

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聽新聞
0:00 / 0:00

115會考逼近！國中生有藥學夢 該讀高中還高職？網一面倒：別把路走窄

聯合新聞網／ 綜合報導
國中生示意圖。圖／AI生成
國中生示意圖。圖／AI生成

115年度國中教育會考倒數逼近，將於5月16日、17日舉行。現在的考生或許對自己的成績都有大致概念了，也開始煩惱升學志願該怎麼選。

一名國中生Dcard發文表示，自己未來想考藥學系，原本想讀普通高中，但最近發現一間高職涵蓋綜高有藥理班，上網搜尋後聽說和學測比起來，統測上藥學的機率會比較高，原PO也自認走學測的話可能無法考上夢想科系，因此想去讀高職拚繁星，或統測升科大，不過家人並不支持，因此原PO希望可以多聽聽建議。

大部分網友都勸原PO讀高中，認為考學測機會比較多，「學測可以填普大藥和科大藥，可是一旦選高職就只有科大藥可選」、「藥學在統測基本上是生農組分數最高系，有把握統測可以考超好再選」、「會讀書的話建議讀高中，反悔還有其他科系可以選」、「統測雖然簡單但名額也少非常多，建議還是選高中」、「建議還是高中，不要那麼早就把自己的路走窄了」。

《聯合新聞網》報導，有網友列出「讀高中不讀高職」的三大理由，其中一點就是升學廣度，指出學測的志願選擇比高職更全面，另外兩項理由則是延緩分流及環境氛圍。不過家長們也反駁，認為這三點也都有其負面角度，還是要依每個孩子特質選擇適合的教育環境。

115會考 藥學 學測 科大 統測 國中教育會考 國中生 升學 教育

相關新聞

115會考逼近！國中生有藥學夢 該讀高中還高職？網一面倒：別把路走窄

115年度國中教育會考倒數逼近，將於5月16日、17日舉行。現在的考生或許對自己的成績都有大致概念了，也開始煩惱升學志願該怎麼選。

整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握

115年國中教育會考倒數逼近，將於5月16日（六）、17日（日）兩天舉行。《聯合新聞網》彙整考試時程、注意事項、命題趨勢及答題訣竅等，助考生衝刺拿高分。

115會考衝刺／自然科掌握3步解題法 時事留意非洲豬瘟病毒、微塑料

115學年國中教育會考將在5月16日、5月17日登場，聯合新聞網特別推出會考衝刺系列報導，協助考生掌握必考題型與命題趨勢，精準抓住得分關鍵。

自助天助！國中會考考生祈福 大甲媽壓轎金人手一張搶手

115年國中會考再過半個月登場，彰化縣立成功高中國中部考生今到溪湖鎮汴頭里保安宮祈福，獲贈文昌帝君鑰匙圈和大甲媽壓轎金，陪同的師長勉勵考生「自助而後神助」，最後階段要把握時間衝刺。

115會考衝刺／社會科重跨科整合 圖表、情境圖少不了「讀圖要熟練」

115學年國中教育會考將在5月16日、5月17日登場，聯合新聞網特別推出會考衝刺系列報導，協助考生掌握必考題型與命題趨勢，精準抓住得分關鍵。

115會考衝刺／數學A++「關鍵單元」要注意 非選題必寫 沒全對也有分

115學年國中教育會考將在5月16日、5月17日登場，聯合新聞網特別推出會考衝刺系列報導，協助考生掌握必考題型與命題趨勢，精準抓住得分關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。