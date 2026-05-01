115會考衝刺／自然科掌握3步解題法 時事留意非洲豬瘟病毒、微塑料

115學年國中教育會考將在5月16日、5月17日登場，聯合新聞網特別推出會考衝刺系列報導，協助考生掌握必考題型與命題趨勢，精準抓住得分關鍵。

國中教育會考進入最後衝刺階段，自然科教師提醒，今年自然科命題仍將延續近年「3多1沒有」的趨勢，其中生物科更明顯強調閱讀理解、圖表判讀與探究實作能力，學生不能再只靠死背課本內容應試。最後複習階段，可掌握「3步解題法」。至於時事考題，非洲豬瘟病毒、微塑料的產生和來源等，要多關注。

台北市萬華國中自然科教師王美玲表示，近年會考試題已從單純知識記憶，轉向真實情境中的科學應用。例如酵素活性、血糖調節、種子發芽率、生態競爭及人體凝血等題型，常結合生活案例與圖表分析，要求學生從大量資訊中擷取關鍵條件，再進行推論判斷。

王美玲建議考生在最後複習階段，可掌握「3步解題法」：先找與情境有關的科學概念，再看題目條件，圈出關鍵字，最後連結知識與關係進行判斷。特別是圖表題，要養成「看標題、看座標軸、看單位長、看數據趨勢、看圖例」的習慣，避免因忽略細節而失分。

此外，王美玲說，探究實作題也成為常態，學生需熟悉變因控制、實驗設計與科學證偽的邏輯，例如判斷控制變因、自變項與應變項，並能分析實驗結果是否支持原本假設。

王美玲也提醒，考前不宜再大量刷題，而應回歸概念統整與錯題分析，尤其是常見迷思概念，如胰島素與升糖素功能混淆、發芽數量與發芽率混淆等，都應再次釐清。掌握命題趨勢、穩定閱讀節奏與審題能力，將是自然科拿下高分的關鍵。

補教老師游夏表示，近年會考常會出生活情境題，不但文字量很多，也常會搭配數據分析和圖表判讀，重度挑戰學生的閱讀和分析能力，延長答題的時間，面對這種新型素養題，必須要靜下心來，仔細讀題才能準確得分。

「多練習幾次歷屆考題中有關圖表和數據分析題，熟能生巧後就能戰勝素養題。」游夏建議先把較簡單的題目答完再專心應對複雜的素養題，切忌匆促作答。數據分析和圖形判讀時，多注意縱座標和橫坐標的意義，多加比對，找出對應的關係，以及有顯著差異的地方，再嘗試從這些差異中找出造成差異的相關操縱變因，就一定能找到題目的問題核心，提高作答的準確率。

至於時事考題，游夏表示，人體的防禦作用機制與病毒特性應該多加注意，可以關注一下非洲豬瘟病毒相關的時事，以及傳播方式，另外，微塑料的產生和來源的理解，例如不當加熱塑膠製品和飲用瓶裝水等，某些微塑料具有環境賀爾蒙作用，對人體內分泌的影響等，可以多加注意；2026台灣即將開始徵收碳費，有關碳元素的循環相關知識要多加準備，碳循環與光合作用，植被吸收開發與維護，和對溫室效應的影響等，多加理解。

會考自然科各單元重點（2）。圖表／補教老師游夏生物團隊提供

會考自然科各單元重點（3）。圖表／補教老師游夏生物團隊提供

115學年國中教育會考將在5月16日、5月17日登場。圖／聯合報系資料照片