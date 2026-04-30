自助天助！國中會考考生祈福 大甲媽壓轎金人手一張搶手

115年國中會考再過半個月登場，彰化縣立成功高中國中部考生今到溪湖鎮汴頭里保安宮祈福，獲贈文昌帝君鑰匙圈和大甲媽壓轎金，陪同的師長勉勵考生「自助而後神助」，最後階段要把握時間衝刺。

近日很多國中舉辦考生祈福活動，有的前往宮廟請神明賜福，縣立成功高中位在汴頭里，今國中部300多名考生步行到里內信仰中心保安宮祈福，經過上香、誦念疏文等儀式，保安宮今年贈送的禮物是文昌帝鑰匙圈，考生可隨身攜帶保平安。

縣立成功高中國中部考生祈福活動，今年民代踴躍到場，鎮民代表劉晚玉、黃秀樁、楊舒萍等人和考生一起祈求神明保佑在地子弟，溪湖鎮長準參選人陳貞妃到大甲鎮瀾宮參拜並取得壓轎金，今送考生壓轎金紅包，希望媽祖加持讓溪湖子弟考試時文思泉湧。

多名考生表明打算就近入學，第一志願是國立高中；縣立成功高中師長尊重考生選擇，但也提出縣政府的優秀子弟升學縣立高中的獎勵措施，鼓勵考生留在縣立高中就讀，「想要成功，先讀成功」。

校長林克修表示，學測進入緊鑼密鼓階段，考生不免有壓力，年年都到保安宮祈福的國中部考生，透過同儕共聚一堂祈福增進信心，當然考試必須自己用功讀書，先自助而後祈求神助，相信成功學子經過師長3年指導和陪伴，一定能考出好成績。