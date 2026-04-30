115會考衝刺／社會科重跨科整合 圖表、情境圖少不了「讀圖要熟練」

115學年國中教育會考將在5月16日、5月17日登場，聯合新聞網特別推出會考衝刺系列報導，協助考生掌握必考題型與命題趨勢，精準抓住得分關鍵。

國中教育會考進入最後衝刺，社會科涵蓋地理、歷史、公民三大領域，考點廣、題幹長，近年更強調圖表判讀與生活情境應用。受訪老師提醒，考生最後複習不能只背零碎知識，而要掌握地理的地圖與圖表、歷史的因果關係與時間軸、公民的觀念判斷與跨科整合，才能提高答題穩定度。

地理：圖表分析超重要 地圖判讀不能少

補教老師馮敬之分析，近4年會考地理題目中，台灣地理與世界地理比例較高，中國地理相對較少，考生複習時應依命題比例調整時間。地理科最重要的是「讀圖能力」，包括等高線、經緯度、相對位置、絕對位置等基本判讀，都是會考常見基礎題，一定要熟練。

他說，台灣地理部分應熟悉台灣位置、離島分布、氣候特色與產業型態，尤其題目常結合地形、氣候與產業分布。中國地理則可鎖定氣候、文化擴散、經濟發展與全球連結等主題，雖然比例較低，但仍可能透過區域發展或國際貿易題型出現。

世界地理方面，馮敬之提醒，重要運河與海峽的位置判斷不可忽略，例如近期國際局勢常被討論的荷莫茲海峽，就可能成為時事結合地理位置的考題。全球氣候類型也是常考重點，尤其南半球溫帶地中海型氣候、夏雨型暖溼氣候分布，以及熱帶雨林與經濟作物的關係，印度、美洲的氣候特色也應加強整理。考生可用「位置、氣候、產業、生活」4個面向串連複習，避免只記單一答案。

歷史：因果關係聯結高 強化整合時間軸

歷史科部分，馮敬之表示，近年台灣史、中國史、世界史分布大致平均，但在年代上有「略古詳今」趨勢，考生在時間分配上應注意調整比例。在主題上應著重複習原住民、晚清的變革、橫跨歐亞非帝國的版圖與影響、近代歐洲變革、東印度公司與世界各洲的原住民等議題。

台灣史方面，清領與日治是大考點。馮敬之說，清領後期沈葆楨、劉銘傳的治台政策，以及日治時期皇民化運動，都值得留意。中華民國時期的政治變遷，特別是從威權走向民主的過程，例如雷震案、美麗島事件，也可能入題。經濟史同樣不能輕忽，包括荷西與鄭氏時期的貿易、清領前期郊商與港口發展、清領後期進出口貿易、日治時期基礎建設，以及中華民國的經濟發展，都要特別著重。

中國史方面，商周到隋唐的統治政策幾乎每年都會出現相關考點，包括政治制度演變、歷代選才制度等。清末則是歷年大重點，尤其兩次英法聯軍、甲午戰爭後的條約簽訂與改革措施。民初政局也須掌握，包括袁世凱時期、軍閥割據，以及新文化運動、五四運動等思想與政治變遷。世界史則可從14世紀文藝復興開始，串連宗教改革、科學革命、啟蒙運動、工業革命、大航海時代、新舊帝國主義、19世紀民族主義，到一戰、二戰與冷戰。

公民：鎖定5大核心方向 強調觀念理解

公民科則更強調觀念理解與題型判讀。公民老師羅文分析，今年會考公民科考前可鎖定5大核心方向，包括權利救濟與青少年法律、政府職權與三權或五權分立、經濟學圖表判讀、媒體識讀與公民參與，以及跨科整合題型，提醒考生掌握常見命題脈絡，，再搭配正確審題習慣，快速抓到重點答案，拿下高分。

羅文表示，首先在「權利救濟與少年事件處理法」部分，考生要特別熟悉刑事、民事與行政責任的區別，這是每年常見的基本題型。他指出，近年熱門考點包括《少年事件處理法》修正重點，如行政輔導先行、網路詐騙與數位性別暴力、網路詐騙賠償等。這類題目常以生活情境或人物對話呈現，要求學生判斷應採取何種補償或救濟程序，因此一定要釐清「訴願」與「訴訟」的差異。

第二大重點則是「政府職權與三權、五權分立」。羅文說，命題焦點多放在權力制衡觀念，例如立法院的質詢與預算審查權、行政院的施政報告責任，以及大法官憲法法庭對基本人權保障的角色。他提醒，近期也常見地方自治相關考題，學生應清楚分辨地方行政機關如市政府，與地方立法機關如議會之間的權責界線，避免混淆。

在經濟學部分，羅文認為，圖表判讀仍有高機率出題機會，考生應熟悉機會成本、比較利益與供需法則等核心概念，尤其全球貿易下的分工，常透過表格、曲線或生活案例入題，考驗學生是否能將抽象概念轉化為具體判讀能力。

至於「媒體識讀與公民參與」，羅文表示，近年社會議題快速變動，假新聞辨識、媒體近用權等內容值得留意，而選舉與罷免制度的比較也屬常見考點。這類題目不只考知識，也考學生能否理解民主社會中的資訊判讀與公民行動。

此外，跨科整合題型也是不能忽視的方向。羅文說，會考愈來愈重視素養導向，公民科常結合歷史或地理情境設計題目，例如從清領時期郊商發展延伸到現代貿易協議，或從極端氣候現象切入公共政策與政府治理，考生要掌握跨科整合，才能避免失分。

除了掌握考點，羅文也提醒考生答題時要注意「審題三部曲」。第一步是先看題目最後到底問什麼，因為不少題目敘述很長，可以先讀最後一句，再帶著問題回去找關鍵字，能大幅提升作答效率。第二步是圈出題目中的限制詞，例如「不包括」、「最直接」、「唯一」、「目的」等，避免選到內容正確卻不符合題意的選項。第三步則是遇到圖表題時先看圖名與單位，不要急著看選項，才能避免被干擾資訊誤導。