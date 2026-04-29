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115會考衝刺／數學A++「關鍵單元」要注意 非選題必寫 沒全對也有分

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115會考衝刺／數學A++「關鍵單元」要注意 非選題必寫 沒全對也有分

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
在111年之後，會考選擇題末兩題與非選題多為素養題，以生活情境搭配公式推導，考驗學生應用與解題能力。圖／取自國中教育會考網站
在111年之後，會考選擇題末兩題與非選題多為素養題，以生活情境搭配公式推導，考驗學生應用與解題能力。圖／取自國中教育會考網站

115學年國中教育會考將在5月16日、5月17日登場，聯合新聞網特別推出會考衝刺系列報導，協助考生掌握必考題型與命題趨勢，精準抓住得分關鍵。

北投國中教師林柏嘉分析數學科重點內容和方向，如七上內容以整數、分數四則運算及代數的一元一次方程式為核心，屬於較容易準備、把握的題型，但需特別留意負數運算與去括號技巧；七下則以二元一次方程式、不等式與比例，以及結合座標平面與圖形題型為主，代數題常結合生活中的素材，展現素養導向趨勢。

八年級部分，林柏嘉表示，重點為代數的一元二次多項式與方程式，以及畢氏定理，常考因式分解與多種解方程式方法；八下則涵蓋等差數列、一次函數及其圖形，以及尺規作圖、三角形全等與四邊形性質，題型多為應用與複合圖形。

九年級則是關鍵階段，林柏嘉說，九上聚焦幾何單元三角形的心、圓與相似形，並包含證明題，是高難度題目的主要來源，也是以A++為目標者需特別重視的觀念；九下則以統計機率、二次函數為主，強調圖表判讀、統計量關係及樹狀圖應用，同時需掌握二次函數的圖形結構，如對稱性與頂點。

補教老師葉子豪分析，會考偏重單元大略區分成「幾何」及「代數」兩大部分，從近幾年的考題看來，幾何常考相似、全等、平行線段、四邊形、三角形三心與圓等，並常以判斷敘述正確與否的題型出現，重在理解圖形性質差異。代數則分為計算題與設未知數解題，前者多為可化簡的基礎題，後者常結合生活情境，考驗邏輯與判讀能力，提醒學生須審題並確認假設合理性。

面對素養題型、非選題，林柏嘉建議非選題答題原則是一定要「寫寫看」，因非選題依作答表現來給分，即使無法完全作答正確，只要寫出過程仍有機會得分。又非選擇題通常會有兩題，以代數或幾何為核心，結合真實情境命題，例如歷年曾出現綠藻粉、疫苗效力、健康餐盤與民調加權等主題，強調將數學應用於生活的能力。

葉子豪也點出素養題解題關鍵在於「判斷、判讀、分析」，考生先釐清題目條件與問題，選擇出適合的數學方法來解題，最後檢視答案是否合理。多數素養題只需要「簡單的計算」，若計算過程過於繁瑣，往往代表思考方向可能有誤，或忽略了關鍵資訊，應回頭檢視解題策略。

葉子豪提醒，會考非常注重「基本觀念的活用」，如果只是一昧的一直刷題，雖對於基礎題型有一定的幫助，但在素養題的情況就會當機卡住；再來考前的做題，不要糾結在很難的計算題型，甚至很繁瑣的計算過程，因為考題主要是針對「活用」而不是只會套入公式而已。

114年會考數學題以咖啡店菜單為情境，給定咖啡與三明治數量及總收入，要求考生推算早餐組合收入範圍，屬生活情境代數素養題。圖／取自國中教育會考網站
114年會考數學題以咖啡店菜單為情境，給定咖啡與三明治數量及總收入，要求考生推算早餐組合收入範圍，屬生活情境代數素養題。圖／取自國中教育會考網站

115會考

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