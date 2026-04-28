115會考衝刺／英文學會「避雷」2大類陷阱題 培養1能力擺脫死讀書

115學年國中教育會考5月16日、17日登場，聯合新聞網即日起推出會考衝刺系列報導，協助考生事半功倍拿高分。

新北市淡水國中老師陸韻萍以一句話總結近年國中英文會考的趨勢：「Not just English, but thinking in English（不只是英語，而是用英語思考）」。2023年疫情結束後，英文會考的單題便以理解字義為主，題目不難、但希望考生理解篇章意義。考生必須能掌握1200字的生字庫，但是用「理解」而非「死背」的方式掌握。

考前最後兩周，她建議考生下載國中教育會考的App，從考古題中實戰練習「理解而非死背」的答題模式，這也是學英文的關鍵——了解生活、而非死讀書。

去年英文會考最後題組「母親的禮物」，將克漏字慣用的4題擴增為6題。「許多考生看到題數就嚇到」，陸韻萍表示，其實考官只是把文法移到克漏字題組中，時態只要用推論就可以找到答案。現在的考題結構靈活多變，考生要做好面對新題型、新結構的心理準備，但只要掌握「理解而非死讀書」，便可輕鬆過關。

陸韻萍觀察，近年會考整體題目不難，但會在核心議題中埋「陷阱題」，「騙緊張的人上當」，考生必須謹慎小心。她舉例，近年常出現「負面事實」題，題目包括問「Which is Wrong?」或「Not true」，答案是要刪除正確項。考生務必看清楚選項、注意細節。

此外還要注意「雙關義」和「隱喻」的運用，詞彙不能只看表面意思。如114會考中先畫一張英國電力工人以罷工要求加薪的圖，最後考「Dark」為何用引號標示？「Dark」不只指沒有電，更隱喻生活的艱辛。

如今AI生成圖表相當容易。 陸韻萍表示，會考的圖表題更容易理解、議題也更廣泛與深度。考生平時便要練習將文字轉換成圖表的能力，如此可以快速拆解圖表題。

時事題方面，SDGs（永續發展目標）始終是熱門議題。以去年會考為例，以漫畫呈現「復活節島過度砍伐」的生態悲劇，對應資源過度消耗、森林資源與生物棲息地保護等永續議題，文末強調「別讓地球成為另一個復活島」。並用複雜的圖表探討「城市交通和智慧卡片」，探討減少私家車鼓勵大眾運輸工具、提升城市效率與永續性；此外還有家族農場經營與青少年勞動議題。

陸韻萍認為，考試往往領導教學，去年國中英文會考極度強調「實用性」與「全球議題」，要求考生跨越單純語言學習，提升對國際社會議題的關注度。考生要拿好成績不能只學英文，還得關心國際議題、重要時事，這是希望台灣青少年不要死讀書的考試策略。

會考英文科圖表題更容易理解、議題也更廣泛與深度。圖／取自國中教育會考網站