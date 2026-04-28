會考衝刺／國文形音義易錯 寫作首重立意深刻

一一五國中教育會考訂於五月十六日、十七日登場，聯合報今起推出會考衝刺系列報導，協助考生事半功倍拿高分。

國文科基本語文常識約占三成，七成題目則為閱讀理解。新北市錦和高中國文老師陳恬伶指出，程度好的學生，會考得分率偏低的反而是在語文常識中的漢字形音義。建議學生可擷取部分常用字並替換部首，如「伶」字，替換部首如「泠」、「玲」，第一步先造詞，爾後再區別讀音，以此擴充詞彙庫並做練習字音字形。

占比較高的閱讀理解試題，陳恬伶建議，閱讀理解首重讀通，無論試題為文言或白話，分析句子時務必掌握主詞，再分析動詞、形容詞子句等，就能看懂七成，並畫線找出題幹文章關鍵詞、關鍵句；文言文試題則可從上下文中找主詞，學生可使用課本延伸閱讀練習，以免找錯主詞而誤讀。

陳恬伶說，考生可拿模擬考題加以分析題幹「怎麼問」，如最常見的「下面敘述何者正確」，可能考驗考生統整細節或判斷寫作手法分析，建議模考題、講義試題可倒過來做，把答案填上後再回頭看題目，增進判斷答案的能力，再將會考考古題當作實力檢核。

至於寫作測驗一項，陳恬伶指出，很多學生下筆前較不留心於題幹引導語上的粗體字，可從心測中心網站找參考試題，藉由題幹引導語練習審題能力，嘗試掌握粗體字的要求。除了練習審題外，也能針對題目嘗試規畫四至五段內容，把握起、承、轉、合的篇章結構，再試寫練習手感，只要切題、篇章結構得宜，句子語病不多，多能拿下四至五級分。

陳恬伶指出，會考寫作測驗評分標準側重立意取材，很多六級分樣卷看似詞藻華美，但也比其他級分者更有洞見。因此想拿高分，主要看立意是否深刻、取材是否得當，以及經驗、例子是否感人，在感動別人前先感動自己，文章就有望突出。（系列一）