115會考／如何保持最佳狀態應試？師授「4大備戰守則」 籲家長：別把孩子當許願樹

剩下不到一個月就會考了，如何進入備戰狀態是一件很重要事情，頂尖的運動員都會有熱身賽暖身，當然會考也要有會考前的「儀式感」。讓我們從考生的心態、飲食作息、讀的內容及家長壓力聊聊。

一、 心態調整：建立「平常心」與「信心」

1. 接受焦慮，化為動力： 適度的緊張能提高專注力。告訴自己：「會緊張是因為我在乎，而這份在乎會讓我更細心。」

2. 專注於「能控制」的事： 不要去想「如果考差了怎麼辦」或「題目會不會很難」，應專注於「今天我要複習哪幾個錯題」或「如何把答案卡劃好」。

3. 減少比較心： 這段時間不需要跟同學比模擬考成績。每個人的初始設定不同（原本能力值）與後天努力值也不同，因此會考是跟自己比，只要能發揮出平常 90% 以上的實力，就是成功的考試。

4. 正向暗示（Visualization）： 每天睡前可以想像自己坐在考場上，冷靜地翻閱考卷、順暢寫題的畫面，這有助於降低踏入考場時的陌生恐懼感。我常常跟學生說：你每天說自己很帥，有一天你真的會覺得自己很帥，這就是一種正向暗示」。

5. 穩定愉快的心情，避免心情起伏：你是否有每次出去玩後隔天要上課的失落感，是否有當天很亢奮開心隔天卻心情沮喪的落差；如果容易有，盡量避免太高或低心情起伏的活動，比方說會考前出遊旅行、在學校亢奮玩樂、告白結交異性朋友、分手等等影響心情的舉動，有一個平穩的心情比較容易專注在眼前的事情。

二、 飲食作息調整：同步「會考生物鐘」

從現在開始到考試當天，身體的節奏必須與考程完全一致：

1. 戒掉熬夜及手機，確保黃金睡眠： 建議最晚 23:30 前入睡，早晨 06:30-07:00 起床。大腦需要約 1.5 到 2 小時才能進入最佳運作狀態，這樣早晨第一節（08:20）考試時，腦袋才最清醒。手機使用這個月先暫停，與其花時間在手機社交不如花時間好好休息，讓自己進入最佳狀態。

2. 調整讀書科目順序： 依照會考考程順序複習。

•早晨： 複習社會、數學（訓練邏輯與精準度）。

•下午： 複習國文、英文、自然。

•讓大腦在特定的時間點習慣思考特定的學科。不要隨意讀書，囫圇吞棗。

3. 飲食清淡穩定： 避免嘗試新的補品或過於油膩的食物，以防腸胃不適。早餐必吃，但以升糖指數（GI值）較低的食物為主（如全麥麵包、蛋），避免血糖劇烈波動導致昏沈。第一天中午請簡單吃飽即可，不要吃炸物或是單純熱量無營養食物。

4. 適度伸展運動：在學校或補習班晚上讀完書可以散步回家或是去公園散步簡單運動，有助於紓解壓力並提升晚上的睡眠品質。

三、 讀該讀的，把錯誤確實弄懂

1. 返璞歸真，練習會考會考的內容：很多學校段考考很難，學生總以為會考也很難，其實不然。寫歷屆會考試題是讓學生了解會考難易度，難易度是全國性的標準不是單一學校的難易度，所以練習難題只增加焦慮感及把題目想得更難，沒有任何好處。會考看的是錯題數，答對難題跟簡單題目基本上得分是一樣的，不要因小失大。

2. 「錯題本」是最後救星： 現在起不建議大量刷全新的難題，應回頭翻閱過去模擬考與練習題中的「錯題」。確認自己是真的懂了，還是只是記住答案(懂跟背是不一樣的)。錯題本可以用手機拍照方式記錄，並用資料夾分類各科，這樣省時間又方便。

3. 模擬考場規範：

•練習劃卡： 練習時使用 2B 鉛筆實際劃記，掌握節奏。

•控管時間： 練習考古題時，計時應比正式考試少 5 - 10 分鐘，預留給檢查與劃卡。

4. 必備物資檢查清單（提早準備）：

•證件： 准考證（必備）。

•文具： 2B 鉛筆、橡皮擦、黑色墨水筆（寫作測驗用）、修正帶、圓規、直尺、透明文具袋。

•其他： 手錶（指針式，嚴禁電子錶發出聲響）、透明墊板、水壺、毛巾或薄外套（應對冷氣房溫差）。

•家長：會考陪同是一件很重要的事情，家長當一天的書僮讓你好好準備會考。並且幫你排除些許阻礙(比方說有同學一直想找你聊天或玩樂），因此家長是當天必備支援。

四、 家長給穩定的力量很重要

1. 多鼓勵，少碎念： 孩子此時壓力已大，過多的叮嚀有時會變成壓力。可以用「準備好了嗎？」代替「讀完了沒？」。盡量不要把考生當成許願樹，因為如果可以考好，沒有人想要考不好。每個考生都盡力了。

2. 營造安定的氛圍： 保持家裡或補習班的節奏穩定，讓孩子感覺這只是一次比較大型的模擬練習。平順和樂的家庭氛圍是讓考生有穩定心情的動力。

會考是一個重大的里程碑，是三年讀書成果在兩天內完美呈現。最後這將近一個月就記得，吃飽、睡好、穿暖讓自己得到一個最佳狀況上場，一定可以完美呈現，迎向未來。祝各位考生夢想成真。