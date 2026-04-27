115會考衝刺／國文形音義反而易錯 模考題「倒過來做」練閱讀判斷力

115學年國中教育會考5月16日、17日登場，聯合報今起推出會考衝刺系列報導，協助考生事半功倍拿高分。

國文科基本語文常識約占三成，七成題目則為閱讀理解。新北市錦和高中國文老師陳恬伶指出，程度好的學生，會考最錯最多的題目並非閱讀理解，很多學生多認為文言文閱讀理解較困難，但其實不然，得分率偏低的反而是在語文常識中的「漢字形音義」。

陳恬伶通常建議學生，可以擷取部分常用字並替換部首，如「伶」字，替換部首如「泠」、「玲」等詞字，第一步先造詞，爾後再區別讀音，以此擴充詞彙庫並做字音字形練習。

陳恬伶也指出，前段學生的閱讀理解其實大多不錯，但學生可能習慣使用電腦或手機溝通，生詞比較難透過日常應用記住，沒有多加練習，會考字詞一多就容易誤判，「少寫、少用反而是這個世代學生的盲點。」另外，近年如文化先備知識、題詞、書法演變、書信等已經多年未考，也建議考生考前可多留意。

占比較高的閱讀理解試題，陳恬伶建議，閱讀理解首重「讀通」，建議學生無論試題為文言或白話，分析句子時務必掌握主詞，再分析動詞、形容詞子句等，就能大概看懂七成，再畫線找出題幹文章關鍵詞、關鍵句；文言文試題可從上下文中找主詞，「只要找對了就看得懂。」建議學生可使用課本的延伸閱讀練習找主詞，以免找錯主詞而誤讀；反之，只要主詞確定，看懂就非難事。

其次，陳恬伶也說，考生可再區分題幹欲評量的項目，可拿模擬考題加以分析、區辨題幹「怎麼問」，如最常見的「下面敘述何者正確」，可能考驗考生統整細節或判斷寫作手法分析，建議模考題、講義試題能「倒過來做」，先把答案填上去再回頭看題目，增進判斷答案的能力。會考考古題則如同健康檢查，學生考前試寫以做錯與否區辨能力，容易下筆之處則能稍微略過，將考古題當作實力檢核。

至於寫作測驗一項，陳恬伶發現很多學生下筆前較不留心於題幹引導語上的粗體字。她以去年、114寫作測驗試題為例，題幹要求從圖二中選擇較能說明圖一的詞彙，代表擇定的詞彙必須跟圖一「連結」；更要求結合自我生活中的觀察、經驗、感受，文章必須具備上述三點，因此拿到題本時務必先仔細審題，確保下筆時切題。

陳恬伶建議，學生可以先從心測中心網站找參考試題，藉由題幹引導語練習審題能力，嘗試掌握粗體字的要求，「粗體字就是重點。」否則考生下筆前抓錯重點，分數將會大失血。

陳恬伶也說，學生藉由參考試題練習審題外，也能針對題目嘗試規畫四至五段的內容，把握起、承、轉、合的篇章結構，「轉」的內容有時能寫較多，規畫兩段亦無妨，學生再接著試寫、練習手感。只要審題後切題、篇章結構沒有問題，句子語病不過多，通常就可以拿下四至五級分的成績，四至五級分成績可以靠後天練習努力，鼓勵學生考前多加把握。

陳恬伶指出，會考寫作測驗終究是「測驗」而非作文比賽，主要評分標準仍側重立意取材，很多學生看六級分樣卷可能覺得詞藻華美，但不要忽略，其實六級分樣卷也比其他級分者更有洞見，因此想拿高分，主要看學生立意是否深刻、取材是否得當，以及經驗、例子是否感人，在感動別人前「先感動自己」，文章就有望勝出。（系列一）

教師建議，學生可以先從心測中心網站找參考試題，藉由題幹引導語練習審題能力，嘗試掌握粗體字的要求。圖／翻攝自心測中心