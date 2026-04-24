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路跑交管路段近統測3考場 北市籲考生搭捷運
路跑活動與技專統測撞期，北市交管路段靠近3處考場。教育局說，預期交管在考試前已大致結束，且實施範圍與考場還有一段距離，不會產生噪音問題，請考生及家長放心，但仍建議考生搭乘捷運。
台北市教育局今天發布新聞稿表示，115學年度技專校院統一入學測驗25日、26日舉行，適逢26日國家地理路跑活動，市府對此相當重視，已在昨天邀集體育局、交通局、警察局、公運處及路跑主辦廠商召開交通管制研商會議，共議因應措施。
教育局表示，此次路跑管制路段包含新生北路及仁愛路。新生北路管制時段為上午4時30分至8時，僅管制高架路段，平面仍可通行；仁愛路管制時間為上午5時至7時，屆時相關路段將增派義交協助引導。
教育局建議，前往管制路段周邊台北科技大學、台北商業大學及大安高工試場的考生可以錯開管制時段，或改搭捷運，同時呼籲各校，務必通知考生相關資訊，並鼓勵優先搭乘捷運前往。
此外，教育局表示，已協調市府各局處協助，在考試期間暫停考場周遭工程，避免施工噪音影響考場安寧，若當天考場附近有活動，也會與警政及交通單位密切聯繫，以維護交通順暢及考場寧靜。
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