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會考別亂吃！這2類最安全 過來人曝慘痛經驗：考到一半掛急診

聯合新聞網／ 綜合報導
吊點滴示意圖。圖／AI生成
吊點滴示意圖。圖／AI生成

115年國中教育會考將於5月16日、5月17日登場，考試當天最重要的除了學生腦袋裡的知識，還有午餐該吃什麼？

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近日國立台灣戲曲學院學生在校內用完餐後集體身體不適，前陣子桃園平鎮國中前往劍湖山戶外教學，師生用餐後嘔吐不適，而3月某高中到墾丁畢業旅行，吃了生蠔上吐下瀉等等，近期學生食安問題頻傳，若在重要時刻身體不適、影響考試發揮功虧一簣，多年苦讀都將化為泡影。

一名家長在Threads上表達憂慮，指出自家孩子會考當天不想跟大家一起訂便當，竟然想吃壽司或沙拉，讓家長很擔心生冷食物放一個上午可能會造成腸胃不適，詢問考試當天該怎麼準備午餐？

許多人都建議連鎖速食超商，品質穩定又方便，也有人提醒「不要太多澱粉、不要乳製品、不要生冷」，還有過來人認真建議不要亂吃，「我當年會考兩天都上吐下瀉，第二天考到一半被叫出去，到醫院掛急診吊點滴」。

115會考 食安 超商 速食

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