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想拿A++必看！會考數學高分關鍵不只會算 分數差距決勝在後段

聯合新聞網／ 冠博文理補習班數學專師／吳唯
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

一、命題方式趨於穩定：決勝題關鍵在非選題

從近年四年會考出題架構來看，整體命題結構延續穩定趨勢：第一部分選擇題共25題，第二部分非選題2大題各2小題已是常態。第一部分選擇題設計會採「由易到難」的順序安排。前段題目多為基本計算或基礎觀念的直接應用。中後段則會較多出現幾何題型及強調跨單元整合與邏輯推理能力得素養題。前段題目是必須穩穩答對的區間，後段的難題則會是目標精熟以上同學分數差距拉開的關鍵區段。幾何題型一直都是考生比較難應對的魔王題。素養題方面近年來「圖表」及「生活應用」則是相當熱門的題型。冗長的題幹和複雜的表格會是考生需要多注意和加強練習的地方。

1.題目難易度安排：

題號越後面，難度與整合性越高。前段題穩拿分，中後段決勝負。

2.基本盤與得分結構：

基本運算與解方程式為「必拿分區」，穩定掌握即可建立基本分數優勢。

3.高分關鍵：

幾何題型：考驗圖形性質的應用及推理，是精熟以上的關鍵門檻。

非選題型：容錯率相對低，評分著重數學表達能力與邏輯推理能力是否清晰，決定能否衝上A++。

4.素養命題趨勢：

圖表題型：主要重視考生資料判讀能力，建議先看題目問什麼再回頭找答案。

生活情境題：考驗考生資訊整合能力。題幹較為冗長，建議先看題目問什麼再回頭於題幹內找答案。避免過度浪費考試時間。

二、答題策略建議：作答順序，時間分配很重要

數學科一共80分鐘的作答時間，須完成25題選擇題加上2題非選題。考生在面對上述更多元的考型時，作答絕對不能只是平均分配那麼簡單。妥善分配作答時間及應答順序將會大幅影響整份試題的作答成效。

1.作答順序建議：

先快速瀏覽非選題，大致掌握題目的內容及方向。 再開始從選擇題依序作答，穩定節奏。

2.時間分配策略：

第1～15題：25分鐘內完成，快速穩拿基本分。

第16～25題：約35分鐘，專注攻克難題。

剩餘時間：完成手寫題並檢查。

三、必考重點單元整理：

考前最後衝刺階段，掌握高頻率考點與核心觀念，才能在有限時間內發揮最大效益。以下整理出近年來的必考單元，也會是今年會考高機率再出題的重點單元。各位考生務必針對進行熟讀。

1.統計圖表：

搭配近年來熱門的圖表題型，統計圖表已成每年必考題型之一。

2.機率：

為強化銜接至高中排列組合及機率等單元的重要課程，必然也會是今年出題的重點章節。

3.幾何：

三角形的三心、圓的性質、尺規作圖依然高機率會出在選擇後段的難題之中。尤其對於追求

精熟以上評分的考生會是決勝建。

4.二次函數：

考題會著重在二次函數對稱性的應用，平移和頂點的觀念也是可能的出題方向。

5.解方程式：

基本代數運算永遠會是考生必備的基本能力也是必考題型。

四、決戰最後關頭：聰明取捨，才是真正的高分關鍵

進入最後衝刺階段，「讀對內容」比「讀很多」更重要。有效的念書與取捨，往往是影響成績的決定性因素。總結數學科的考是特性，給各位考生以下簡單建議，也祝褔各位考生考試順利，金榜題名。

1.應試方向：

鞏固基礎題，確保穩定得分，強化幾何與手寫題，提升分數上限。

2.時間運用：

重點練習素養及非選題型。建立清楚的解題流程與應試節奏。

3.課綱重點：

專注本文所提複習重點章節，超綱或是新課綱已刪除不列入會考範圍的觀念可直接排除。將寶 貴時間集中在現行核心內容，提高整體效率。

115會考 數學科 考題

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