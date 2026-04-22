115會考將至…掌握國文決勝關鍵——以關鍵字破讀文意理解

108課綱實施至今，從近年出題趨勢來看，可清楚看到試題在素養導向上的全面實踐，意即：會考國文科已完全擺脫「死背型」題目，全面轉向「閱讀素養」與「生活應用」。

出題內容除了跨領域高度整合，試題取材不限於文學，大量納入環境生態（如鰲鼓溼地、灰面鰲鷹 ）、社會議題（如性別不平等、詐騙話術 ）及科技發展（如深偽技術 AI ）；也有圖文轉換成為標配：每份試卷皆包含 3-5 題需整合圖表資訊的題目，例如背包健康概念圖 、地球超載日推算 及世足賽賽程表；且明顯邏輯推論重於記憶，考題強調「資訊檢索」後的「推論與分析」，如分析柏拉圖洞穴寓言的象徵或從史料中判斷南唐君主的定位。

另一方面，出題型式也廣納各種面向，根據111~ 114 年試題邏輯，大致可預測 115 年方向如下：

1. 資訊正確性辨析（Media Literacy）：繼 114 年詐騙簡訊 後，115 年可能增加「生成式 AI 內容辨識」或「社群媒體假訊息過濾」等更複雜的文本。

2. 永續發展目標（SDGs）延伸：113 年已出現地球超載日 ，115 年可能涉及「碳盤查」、「淨零轉型」或「循環經濟」的科普讀物。

3. 藝術與技藝的視覺化描述：114 年考出「電影劇本視覺化寫作」，預測 115 年可能結合「文化創意產業」或「當代藝術展演」的說明。

4. 跨時空觀點對讀：維持「古今對談」邏輯，例如針對同一社會現象（如孤獨、名利），併列古文與現代心理學文本要求學生整合觀點。

以此為前提，強烈建議各位考生在最後這一個月的衝刺中，可以再重新審視、練習一次近年歷屆試題，並針對以下幾點，來檢驗自己是否能夠正確理解與答題：

【策略一：結構化閱讀法】

在閱讀長文本或圖表時，養成「三步標註法」：

1. 圈關鍵字：主體、時間、事件。

尤其近年不論文言或白話，都很喜歡在答案中偷換主詞或受詞，讓學生混淆誘答。簡單來說，就是要釐清每一句話現在「是誰」在「做什麼」。

2. 標關係：對比、因果、遞進。

3. 抓結論：作者對此事的最終看法。

實例參考：如閱讀「深偽技術」一文時，標註其定義與正反影響 。

【策略二：強化圖文轉化能力】

115 年考生應加強對「資訊圖表」的解析。練習時，嘗試將「文字新聞」改畫成「圖表」，或將「說明手冊」改寫成「邏輯流程圖」。

實例練習：參考 111 年 11 題的背包重量圖 。

【策略三：不求死背，求「理解邏輯」】

文言文複習重點不在翻譯每一個字，而是能理解「人情世故」與「論證過程」。

實例練習：分析吳王與公子光的王位繼承邏輯，判斷其論點差異。

【策略四：模擬生活應用情境】

多閱讀廣告文案、產品說明書、政府公告（如水費繳費單、家政服務說明）。

實例參考：如 113 年阿宏水產的秋刀魚加薪文案。

綜上所述，我們可以很明確的瞭解到現在的國文題目比起「死背」跟「靠語感」，更核心的是「答題有方法」和「理解文章脈絡」。所以，最後這段時間，刷題以歷屆試題為主，釐清題目的答題邏輯和出題規律，而不需要一味的求多、求難，過度練習反而容易走進死胡同，影響判斷。若能針對這部分下工夫，在答題時能多以答案和題幹所提供的資訊交叉比對驗證，別漏看，也別「隨意曲解」，絕對可以事半功倍，取得佳績！