會考衝刺！社會素養題強調閱讀資訊整合 學會靈活運用是關鍵

隨著國中教育會考逐年強調素養導向，社會科（地理、歷史、公民）的出題方式也出現明顯轉變。近五年考題已從傳統記憶型測驗，轉向「情境理解＋資料判讀＋跨領域整合」的能力檢核，以下老師從解題分析觀點，逐步解析命題趨勢與備考策略。從近五年大考趨勢，我們在社會科題目可以看出明顯出現三大變化：

一、情境題比例提升：題幹常以新聞事件、生活案例或對話形式呈現，學生需先理解情境，再套用知識作答。

二、圖表判讀成為主軸：包含氣候圖、統計圖、史料文本與法律案例，閱讀理解能力直接影響答題表現。

三、跨單元整合出題：單一知識點已不足應對考題，學生需整合多章節概念進行判斷。

此外素養題的重點不外乎細心，同學下筆前須先看清題幹在問什麼，再決定用哪個概念解題，切勿沒看完題目就著急下筆，否則易踩陷阱得不償失!

以下是老師整理的各科解題重點技巧，請各位同學參考：

一、地理：圖表判讀是得分關鍵

近五年地理科考題難易度穩定但失分率高，也是同學認為三科內最難的，主因在於學生缺乏判讀能力，其實相對於歷史公民的文字敘述較多陷阱須留意，地理題概念較為清晰，只要觀念活用，其實作答並不困難!同學的常見錯誤為氣候圖南北半球季節顛倒因而判斷錯誤，或圖表資訊未完全讀完、未結合題幹內容直接作答等，考試需要各位同學沉著應對，才能得高分。

解題步驟：

1. 先看圖（氣溫、降雨、地形）

2. 判斷氣候類型或區域

3. 再對應選項

二、歷史：理解時間順序前因後果比記年代重要

歷史科近年大幅增加史料題，並且文字敘述長，同學若只單純倚靠背誦內容易失分，若想考高分需釐清大事件之時間軸，考前須請同學結合台灣史、中國史及世界史三大章節之重疊時代一起整理閱讀，進而釐清事件發生之因果關係。

解題步驟：

1. 先讀史料並抓關鍵字

2. 判斷時代背景

3. 推論事件意義或影響再作答

三、公民：重點在於閱讀理解與情境套概念

公民科貼近生活，但題目設計靈活，相較於地理與歷史題不管素養題或是圖表題較為複雜判斷上容易失分，公民題是較好拿分的科目，因此若是追求A++的同學，公民題請務必拿下全對。

解題步驟：

1. 閱讀題幹之情境

2. 抓關鍵字確認考試重點

3. 對應相關概念再作答(如法律的民法刑法行政法，政治的五權分立等)

考前重點預測：掌握高命中率範圍

根據近年命題趨勢分析，以下考點仍有高機率出現：

• 地理：氣候圖與地形判讀、全球產業分布、人口問題 • 歷史：各章節歷史之近代化改革、台灣經濟發展、戰爭影響 • 公民：法律責任、政府架構、媒體識讀

此外社會考科亦結合近期國內外之時事，考前三十天可再迅速瀏覽國際大事如美國關稅議題、中東衝突影響全球供應鏈、俄烏戰爭後續影響等，以及AI科技、環境與碳排放議題等也是近期較為熱門的考點，國內議題則可專注於選舉相關新聞、氣候災害如花蓮堰塞湖等。

最後老師提醒各位同學，目前的會考趨勢已不再單純是課文內容的記憶競賽，而是理解與應用能力的檢驗，關鍵一句話：會考不是考你記多少，而是考你看懂多少，同學們若能掌握解題邏輯，並培養閱讀與判讀能力，即可在社會科取得穩定高分唷!祝福各位同學考試順利!