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會考作文怎拿高分？教授點2關鍵：寫出「具體細節」與「人的味道」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
國立虎尾科技大學語言教學中心教授王文仁指出，會考作文高分關鍵在於「具體細節」與「人的味道」。圖／聯合報系資料照片
國立虎尾科技大學語言教學中心教授王文仁指出，會考作文高分關鍵在於「具體細節」與「人的味道」。圖／聯合報系資料照片

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會考寫作測驗採1至6級分制，雖在總分占比較低，如基北區滿分換算為1分，但卻是同分比序的關鍵。6級分代表精熟，4級分為基礎，是許多熱門高中比序的關鍵項目。

國立虎尾科技大學語言教學中心教授王文仁觀察，現在孩子寫的文章，結構漂亮得像精緻的罐頭，卻沒有人情味，原因就在於，有了網路範文和AI，他們學會了怎麼快速給出標準答案，卻忘了怎麼去感受生活，他們能流利地大談夢想，卻寫不出考前手心出汗的濕黏，或是一早趕公車時那口乾冷的空氣。當寫作變成一種熟練的套用，文字就美得像塑膠花，整齊卻沒有香氣。

除了表達力的轉變，王文仁也發現學生的學習狀態變得比較「速食」，因為網路上隨處都有現成的解答和架構，孩子們漸漸失去了的耐心，遇到問題的第一反應往往是搜尋，而不是思考，這讓學習看起來很有效率，實則變得很脆弱。一旦進了考場，沒了手機和資料可以依賴，腦袋就容易空掉，因為他們習慣了組裝別人的想法，卻忘了怎麼醞釀自己的觀點，這種對標準答案的依賴，讓學習容易流於表面，看似什麼都懂一點，其實很難對一個議題扎根鑽研。

至於會考作文想拿高分，王文仁認為，結構完整只是基本門檻，真正的勝負在於「具體細節」與「人的味道」，閱卷老師最怕看到千篇一律的罐頭文章，真正能打動人的，往往是孩子對生活的細膩觀察。不需要寫多偉大的事，只要能把平凡日子寫出畫面感，例如寫挫折，與其堆砌成語，不如描寫那一刻低頭看著鞋尖的沈默，能從日常碎片中提煉出真實體悟，這種無法被模擬的真誠，才是拉開級距的關鍵。

115會考

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