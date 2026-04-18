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基隆宗廟祭祀與戰鼓齊鳴 邱佩琳帶學生祈佑會考金榜題名
今年度國中教育會考倒數28天，將於5月16至17日登場，基隆市學校學生家長會聯合會今天在慈雲寺舉辦祈福活動，全市17所公私立國中應屆考生與家長150餘人參加。主祭官帶領考生向至聖先師孔子及文昌帝君虔誠參拜，祈求考運亨通，金榜題名。
中正國中扯鈴隊與明德國中戰鼓隊帶來震撼演出，只見扯鈴在空中飛騰旋轉，象徵考生在考場上靈光閃耀、考運一飛衝天；隨後戰鼓聲隆隆作響、氣勢如虹，展現勢如破竹的決心。
副市長邱佩琳帶領學生祈求庇佑，她說，全力為準備國中教育會考的學生加油打氣，祝福所有考生都能發揮100% 的實力，「萬試OK，金榜題名。」
謝國樑表示，主辦單位準備寓意「包高中」的祈福餐盒，以及加持過的「金榜題名文昌文具組」贈送給學子，讓考生都能發揮最佳表現，順利考取心目中的理想學校。
基隆市家長會聯合會總會長童秉浤表示，這不僅能穩定考生心神，更是傳承在地信仰文化的重要契機；將基隆傳統的宗廟祭祀與戰鼓、扯鈴等民俗技藝巧妙融合於考前祈福中，凝聚信仰的力量增加考生信心，一起加油考出好成績。
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