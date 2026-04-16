115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

生物

面對115年會考的挑戰，自然科生物該如何高效準備？

力宇教育的李鴻老師針對最新的命題趨勢進行全方位拆解！老師不僅精準分析會考轉型後的命題亮點，更為同學們整理出一套完整的準備策略與複習要點，帶你跨越解題大門，直擊考點核心！

一、新課綱強調能力與素養

在108課綱實施後，國中會考自然科的生物考題，更加注重學生的實際應用能力與綜合素養。在考題設計上，可以分析出幾個明顯的趨勢：

1. 實作能力的強調

考題中許多問題設計與實際生活密切相關。如：透過實驗設計或資料分析，來測試學生的實作能力，反映學生對生物科學的理解程度。

2. 概念性理解

考題對於學習內容的要求從記憶性知識轉向理解能力，學生需要對生物學的基本概念有更深入的認識，而不僅僅是死記硬背的知識。

3.資料解讀能力

學生需要具備一定的數據分析能力，能夠從圖表或數據中提取重要信息，並進行合理的推論和解釋。

二、出題趨勢

1. 圖表題增加

近年試題中，圖表題比例已大幅提高。學生需具備判讀折線圖、表格及實驗數據的能力，並能從中推論結果與變化趨勢。

2. 長文閱讀題增加

題幹文字明顯加長，常以生活情境或科學案例呈現，使學生需先理解內容，再進行作答。雖然題目變長，但答案多半隱藏於題幹之中，關鍵在於是否能抓住重點資訊。

3. 跨章節整合

跨章節整合是常見的難題，如：將消化、呼吸、循環與排泄結合，植物的光合作用、蒸散作用與植物運輸結合，考驗學生整體概念的連結能力。

三、命題核心

李鴻老師預測115年會考，命題核心仍將圍繞「人體各系統整合」、「生殖與遺傳」及「學名與分類」三大主軸。其中血液循環與物質交換、神經傳導與反射作用、血糖調節與恆定性的維持，遺傳機率及遺傳疾病，皆為高機率出題內容。此外，「酵素作用」、「生態系能量流動」、「植物運輸」與「生活經驗搭配實驗設計」亦為近年熱門考點，尤其植物相關題型皆有一定比例，都需要特別留意。

★力宇教育的李鴻老師整理108課綱實行後各章節考題比例如下：

最後，力宇教育的李鴻老師建議：最後衝刺期，除了善用複習講義，也要回歸課本建立清晰架構，加強圖表判讀與閱讀理解，整合章節重點。練習題目時，不應只追求數量，應重視解題過程與思考邏輯，並重新了解錯題的觀念。掌握核心概念、熟悉圖表判讀與實驗分析，並能靈活連結不同章節知識的考生，就能在考場中穩定發揮，提升整體競爭力。

◆理化◆

備戰115會考，力宇教育趙天豪老師精準鎖定命題脈絡，為考生點撥核心趨勢與全方位應試策略，揭開各種魔王題的破題邏輯，面對理化不用怕！

一、出題趨勢與分布

．103~110年：每屆會考約54題(理化約27題)，圖表題至少35題(理化至少19題)。

．111~114年：總題數皆為50題(114年理化25題，圖表題16題)。

．114年現況：總圖表題高達42題，近八成的題目都是使用圖形表格方式呈現。

1. 雖然近年總題數下降，但是總字數上升，代表題目的題幹敘述變長，所以如何從龐大的文字、圖形、表格中，獲取解題相關的訊息，仍是考生應熟悉的考試技巧。

2. 114年理化計算題(4題)與過去(2題)相比有增加的現象，但是否會成為未來的趨勢，仍要繼續觀察後續會考出題的情形。

3. 面對不同生活情境或實驗情境下(如：端午節「立蛋」、防止兒童誤吞塗「苯甲地那銨」、單車發電烤吐司……)，需使用理化觀念來判讀、理解文字圖表的訊息。並結課本知識與生活中的經驗，綜合分析、比較各答案間的差異。

4. 會考考題文本，不再是過去的短短兩行，而是充滿了大量文字與陌生圖表的判讀。若沒有紮實的文字閱讀理解能力，連題目這道大門都跨不進去。而在這層基礎之上，推理性題型的出現，讓考題不再是死記硬背公式就能得分。推理題型考驗的是大腦的分析與比較，而非過去反射動作式的繁複計算。最終，這一切的磨練都要回歸到真實世界。未來的出題趨勢，將會把理化知識從課本中抽離，徹底融入生活情境之中。

★以下統整109~114年會考考題分布：

(1) 趙天豪老師預估115年考題中，「力與運動、物質與生活、生活中的化學」，仍是三大熱門出題的考試重點章節。

(2) 電磁學出題數提升，但仍以「資料判讀的圖形題」取代過去的「計算題」。

二、會考題型

1. 實驗題型

實驗題是近幾年的熱門趨勢，因應新課綱與探究教學，無論課本的探索活動、示範實驗、實驗裝置、實驗步驟、實驗記錄簿填寫、結果與討論，都是各考生應該準備的方向。

2. 推理性題型

推理性題型是近幾年的新趨勢，相較於以往的正確答案，在推理性的題目中，只能從題目的數字與課本知識出發，分析每個選項的差異，最終判斷較為合理的答案。

3. 表格題型

表格題的處理方式有非常多，根據理論，有些表格需要推論出正確答案；有些表格的訊息需要刪除；有些需要增加欄位來看出彼此間的關係。

113會考首度出現雙變因的表格，需要謹慎觀察與判斷，才能拿下這題的分數。

4. 圖形題型

有些需要圖形中的資訊，再根據理論公式，找出正確的答案；有些需要根據理論作圖，找出正確的答案。113會考同樣有雙變因的圖形，需要對照兩個表格才能判斷答案，未來是否還會出現雙變因的題型，仍有待觀察。

最後，力宇教育的趙天豪老師再次提醒會考理化準備重點如下，可以再多加注意：

1. 理化科跨章節整合的題型。

2. 自然科情境式跨科目整合的題型。

3. 計算題應在五題內。

4. 出題的比例與方向應該跟前述圖表趨勢相同。

◆地球科學◆

地科是自然會考準備中，投報率最高的科目，力宇教育的張羽老師不僅為同學整理出地科常考知識點及難題解決方法，更加碼分析會考「精熟(A)的關鍵」，為同學們找出可能面臨的挑戰與提升策略。考前關鍵時刻，一起來練功快速升等吧！

一、閱讀理解的準備

力宇教育的張羽老師點出，只要題目敘述一長，很多同學就會開始無法理解題意，並非因為知識點不會，而是「不知道題目在問什麼」。新課綱強調閱讀素養，張羽老師為同學們整理閱讀理解的應對方式，幫助同學們更精準抓住解題的關鍵！

．題目太長時，先看問題再讀題目。

．注意關鍵詞。

．尋找答案的提示。

．練習總結文章。

二、圖表分析

114自然會考一共50題，當中約有30題以上的圖表題，所以圖表題的應對很重要。張羽老師分享圖表題的訓練方式：

．熟讀圖表，理解圖表如何濃縮文字並正確傳達資訊。

．試著自行整理圖表，將資訊以圖表方式呈現。

三、小學生也會寫的會考題

什麼樣的會考題連小學生也會寫？只需要理解實驗設計的原理、分析各種變因、能夠判讀數據與圖表即可作答，完全不需國中所學的任何知識點。

四、關鍵勝負手

你知道哪個科目投報率最高嗎？張羽老師分析，地科的單元占比為15%，但在會考卻占了約20%的題數，所以地科是自然科中投報率最高的科目。透過參考自然科整體通過率數據，也可以看出地球科學雖然題量較少，但其得分難度較高，成為不少考生的得分關鍵。

五、B++的混戰沼澤

由114會考公告的等級加標示與答對題數對照表來看，在現今制度下，一份50題的考卷，考72分(錯14題)和考84分(錯8題)擁有相同積分(積點)，因此此區程度落差較大，形成混戰區。對B++前段的同學來說，此種計分方式相對吃虧，務必多花心力提升至精熟；而對未達B++的同學來說，提升實力至B++並不困難，先力求進入混戰區。

六、高命題考點

地震在近11次會考出現10次，需多注意震度與規模的差異，並搭配圖表進行判讀。

七、如何提升複習效率

最後，張羽老師貼心提醒，在備戰的最後，我們可以如何提升複習效率：

．各科選擇一本「寶典」

．製作錯題本

★力宇教育《AILEAD365線上教學平臺》，會自動幫學生紀錄並整理錯題，方便安排再次複習，學習效率更進階！

．製作筆記

筆記的製作方式：①內容簡化、②圖形標記、③色彩分配

．確實練習考古題