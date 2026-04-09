快訊

是你嗎？普發現金1萬元4月30日截止 國庫署：估近40萬人尚未領取

剛領國際大獎…曾任公視TaiwanPlus組長淪「攝狼」 偷拍6男私密處

聽新聞
0:00 / 0:00

南投推會考獎勵雙方案 學生最高獲10.5萬獎學金

中央社／ 南投9日電

南投縣政府今天宣布，為提升國中學生基本學力及鼓勵優秀學子在地升學，啟動會考獎勵雙方案，學生如達5A10+且留在南投縣讀公立高中職，最高可獲新台幣10.5萬元獎學金。

副縣長王瑞德今天主持「在地升學‧頂尖未來」獎勵金說明暨宣示會時表示，面對少子化與人才外流挑戰，縣府積極打造具競爭力與溫度的教育環境，啟動「學力精進」與「就近入學」雙軌獎勵方案，期盼透過實質獎勵與校園品質優化，讓南投學子在熟悉環境中邁向頂尖。

學力精進方案為針對校方團隊獎勵，縣府鼓勵各國中推動差異化輔導，聚焦提升學習精熟比例，若國中教育會考達成「增A減C」指標的進步學校，將依規模核發新台幣5000元至5萬元團隊獎勵金，帶動教師與學校教學動能。

為吸引國中應屆畢業優秀人才在地升學，縣府針對學生個人獎勵推出就近入學方案，如會考成績優良且就讀南投縣公立高中職，可領3萬至7.5萬元獎學金；如達到5A10+，更加碼3萬元，個人最高可獲10.5萬元獎學金。

此外，在縣內各項國中技藝競賽獲得第一名學生，選擇就讀在地高中職也能獲得1萬元獎勵。

115會考

延伸閱讀

大葉大學開辦半導體專班 吸引越南學生就讀

免費營養午餐家長年省1.4萬 謝國樑：強化供餐品質

婦女再就業計畫放寬！離職半年找到工作 穩定就業可領6萬元獎金

婦女再就業計畫升級 獎勵雇主支持每位勞工最高6萬元

相關新聞

國中教育會考5月16、17日登場 明起寄發准考證

115年國中教育會考將於5月16、17日舉行，明日（10日）寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發准考證，個別報名的考生由考區試務會郵寄。

115會考社會科／秒懂趨勢和時事！圖表成熱門考點 一圖掌握中東戰火、柯文哲案關鍵

115年會考將於5月16、17日登場，社會科為首日首場考科。本文回顧去年會考的經典題型，並整理解題教師的趨勢評析，助考生掌握核心命題方向。除此之外，《聯合新聞網》更針對美以聯手攻擊伊朗、賴政府重啟核電評估…

從審題到下筆 增加會考寫作即戰力

會考將至，不少考生煩惱「作文該如何準備？」聯合學苑1日邀請台北市南湖高中國文老師黃健綸，以「從審題到下筆：即戰會考寫作指南」為題進行講座，從級分差異分析切入，再到審題技巧、文章架構安排，以及提升作品溫度、深度與說服力的方法，吸引逾三百考生與師長線上參與。

115年會考社會科／迎戰考前30天 會考重點大集結

115年國中會考即將登場，在剩下將近一個月的時間中，考生們複習的重點應該放在哪裡呢？力宇教育彤妤老師特地整理幾個準備方向給考生們參考，若能掌握重點能力並調整準備策略，將有助於提升整體表現唷。

抓對重點、穩定發揮！掌握115國中英語會考最後衝刺關鍵

隨著115年國中教育會考進入最後倒數階段，力宇教育由 Yvonne 老師統整歷屆英語會考試題與最新命題趨勢，提出「最後一個月衝刺重點」，協助學生在關鍵階段進行高效且精準的複習，全面提升英語應試能力。

115會考／非選題竟能多錯5題選擇？揭秘會考數學「高容錯」搶分戰略

隨著108課綱進入第五屆，國中教育會考數學科的命題趨勢已趨於穩定。補教名師李熙老師根據111至114年的歷屆試題進行深度解析，點出今年會考的核心結構與應試關鍵，協助考生在最後衝刺階段精準取分…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。