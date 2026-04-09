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南投推會考獎勵雙方案 學生最高獲10.5萬獎學金
南投縣政府今天宣布，為提升國中學生基本學力及鼓勵優秀學子在地升學，啟動會考獎勵雙方案，學生如達5A10+且留在南投縣讀公立高中職，最高可獲新台幣10.5萬元獎學金。
副縣長王瑞德今天主持「在地升學‧頂尖未來」獎勵金說明暨宣示會時表示，面對少子化與人才外流挑戰，縣府積極打造具競爭力與溫度的教育環境，啟動「學力精進」與「就近入學」雙軌獎勵方案，期盼透過實質獎勵與校園品質優化，讓南投學子在熟悉環境中邁向頂尖。
學力精進方案為針對校方團隊獎勵，縣府鼓勵各國中推動差異化輔導，聚焦提升學習精熟比例，若國中教育會考達成「增A減C」指標的進步學校，將依規模核發新台幣5000元至5萬元團隊獎勵金，帶動教師與學校教學動能。
為吸引國中應屆畢業優秀人才在地升學，縣府針對學生個人獎勵推出就近入學方案，如會考成績優良且就讀南投縣公立高中職，可領3萬至7.5萬元獎學金；如達到5A10+，更加碼3萬元，個人最高可獲10.5萬元獎學金。
此外，在縣內各項國中技藝競賽獲得第一名學生，選擇就讀在地高中職也能獲得1萬元獎勵。
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