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115會考自然科／科學素養大補帖！阿提米絲2號進度、高麗菜妙用全收錄

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／聯合報系資料照
學生示意圖。圖／聯合報系資料照

115年會考將於5月16日（六）、17日（日）舉行，自然考科於第二天登場，考試時間為早上8時30分至9時40分，共70分鐘。

為助考生衝刺，《聯合新聞網》精選好讀周報科學人、圖表看時事，集結科學素養重點，一文掌握近期自然科相關時事。

會考時程表。圖／擷取自國中教育會考全國事務會
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文章目錄

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聯合國世界氣象組織（WMO）23日在「世界氣象日」，發布年度「全球氣候狀態」報告，警告地球氣候面臨有紀錄以來最嚴重的能量失衡。今年報告首度納入核心指標的「地球能量失衡」去年創新高…

・好讀周報／少年諾貝爾獎名單出爐！他開發AI模型篩檢自閉症

被譽為「少年諾貝爾獎」的雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2026，STS）10日公布今年得獎名單，得獎者的研究涵蓋數學「高貴多面體」（noble polyhedra）幾何結構…

希爾透過電腦程式分析數學領域的「高貴多面體」幾何結構組合。（圖／美國科學學會）
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・好讀周報／魚、鳥色彩鮮豔 哺乳類為何多黑白？科學家列多因素影響

相較於爬蟲類、鳥類與魚類常擁有霓虹粉紅、紫色等鮮豔色彩，多數哺乳類動物的毛色顯得相對單調，通常只有棕色、黑色與白色。科學家指出，這種差異與顏色形成機制、毛髮結構、演化以及視覺…

・好讀周報／「色彩魔術師」躍上宇宙！中央大學命名小行星為廖繼春

畫家廖繼春被譽為「色彩魔術師」，也是台灣美術史上極具代表性的藝術家，今年為廖繼春逝世50周年，中央大學將編號663468的小行星命名為「廖繼春（Liaochichun）」，表彰其對台灣現代繪畫的貢獻…

中央大學將編號663468的小行星命名為「廖繼春（Liaochichun）」，表彰其對台灣現代繪畫的貢獻。（圖／中大提供）
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・科學人／距離雖近卻如此遙遠 火星採樣的崎嶇路

1997年7月4日中午，我出差回來剛下飛機，就接到了TVBS電視台的電話，邀我當天晚上到電視台上一個「午夜特別節目」。乍聽之下，我腦中浮出了一個圓圈，中間有個「18」再加上個斜槓，讓人充滿期待…

「毅力號」火星探測車將機智號火星直升機放下的模擬動畫。美聯&NASA/JPL-CALTECH/LOCKHEED MARTIN SPACE
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最近在社群平台 Threads 上，如果你分享了一個絕妙的生活小撇步，網友可能會留言：「你可以去高麗菜煮蛋那桌坐了」。這個梗源自網友分享的火鍋技巧：利用大片高麗菜葉作為「天然湯勺」托住生蛋…

・科學人／燙傷是人類獨有的創傷！大腦「已知用火」，基因「已知燙傷」

只有人類，是會反覆被燙傷的物種火帶來了文明，卻也帶來了風險。帝國理工學院（Imperial College London）的團隊指出，動物對火唯恐不及，但人類從烹飪、取暖到工業生產，都讓皮膚暴露在高溫的風險下…

圖片由ChatGPT生成
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美國太空總署（ＮＡＳＡ）一日展開「阿提米絲二號」任務，卅層樓高的「太空發射系統」（ＳＬＳ）巨型運載火箭，於美東時間一日晚間六時卅五分十二秒從佛州卡納維爾角甘迺迪太空中心發射升空…

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