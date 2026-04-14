115會考自然科／科學素養大補帖！阿提米絲2號進度、高麗菜妙用全收錄
115年會考將於5月16日（六）、17日（日）舉行，自然考科於第二天登場，考試時間為早上8時30分至9時40分，共70分鐘。
為助考生衝刺，《聯合新聞網》精選好讀周報、科學人、圖表看時事，集結科學素養重點，一文掌握近期自然科相關時事。
・好讀周報／溫室氣體濃度80萬年來新高！地球能量失衡 恐刷新高溫紀錄
聯合國世界氣象組織（WMO）23日在「世界氣象日」，發布年度「全球氣候狀態」報告，警告地球氣候面臨有紀錄以來最嚴重的能量失衡。今年報告首度納入核心指標的「地球能量失衡」去年創新高…
・好讀周報／少年諾貝爾獎名單出爐！他開發AI模型篩檢自閉症
被譽為「少年諾貝爾獎」的雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2026，STS）10日公布今年得獎名單，得獎者的研究涵蓋數學「高貴多面體」（noble polyhedra）幾何結構…
・好讀周報／魚、鳥色彩鮮豔 哺乳類為何多黑白？科學家列多因素影響
相較於爬蟲類、鳥類與魚類常擁有霓虹粉紅、紫色等鮮豔色彩，多數哺乳類動物的毛色顯得相對單調，通常只有棕色、黑色與白色。科學家指出，這種差異與顏色形成機制、毛髮結構、演化以及視覺…
・好讀周報／「色彩魔術師」躍上宇宙！中央大學命名小行星為廖繼春
畫家廖繼春被譽為「色彩魔術師」，也是台灣美術史上極具代表性的藝術家，今年為廖繼春逝世50周年，中央大學將編號663468的小行星命名為「廖繼春（Liaochichun）」，表彰其對台灣現代繪畫的貢獻…
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・科學人／洗衣劑掰掰！這個水合塗層讓衣服只要過水就能一塵不染
大口吃漢堡時肉汁不小心滴到，或是自助修腳踏車沾到黑漆漆的機油，新買的衣服就這樣變髒了。過去我們處理這種囧事的方式就是趕緊把衣服丟進洗衣機，倒入強效化學洗衣劑，等50分鐘…
1997年7月4日中午，我出差回來剛下飛機，就接到了TVBS電視台的電話，邀我當天晚上到電視台上一個「午夜特別節目」。乍聽之下，我腦中浮出了一個圓圈，中間有個「18」再加上個斜槓，讓人充滿期待…
・科學人／去高麗菜煮蛋那桌坐！科學告訴你高麗菜為什麼這麼好用
最近在社群平台 Threads 上，如果你分享了一個絕妙的生活小撇步，網友可能會留言：「你可以去高麗菜煮蛋那桌坐了」。這個梗源自網友分享的火鍋技巧：利用大片高麗菜葉作為「天然湯勺」托住生蛋…
・科學人／燙傷是人類獨有的創傷！大腦「已知用火」，基因「已知燙傷」
只有人類，是會反覆被燙傷的物種火帶來了文明，卻也帶來了風險。帝國理工學院（Imperial College London）的團隊指出，動物對火唯恐不及，但人類從烹飪、取暖到工業生產，都讓皮膚暴露在高溫的風險下…
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・圖表看時事／平均每日逾8人喪命！乳癌患病率十年激增 圖解好發年齡高峰
乳癌納入公費癌篩多年，但死亡人數與死亡率卻未見明顯下降。健保署於今年一月起推出「乳癌照護品質提升方案」，方案採論質計酬模式，藉此提高乳癌患者的存活率。目前已有一五○家醫院參與此方案…
・圖表看時事／癌藥霸榜2025年藥費排名 瘦瘦針搭減重熱潮衝進前十
二○二五年全台暢銷藥物排行出爐，在前十大藥品中，癌症用藥占六名，肺癌標靶藥物「泰格莎」連續四年位居榜首，去年販售金額高達五十六億多元，創下單一藥物年度銷售紀錄…
・圖表看時事／清明連假掃墓注意！圖解森林火災神秘監控指數、好發季節
高市美濃區第四公墓3月29日中午傳出火警，火勢迅速蔓延至月光山，吞噬掉逾兩公頃山頭，這已是美濃近半個月來第二次山林大火。農業部林火風險評估系統最新資料指出…
・圖表看時事／阿提米絲2號載人繞月！圖解任務進度 NASA預計後年重返月球
美國太空總署（ＮＡＳＡ）一日展開「阿提米絲二號」任務，卅層樓高的「太空發射系統」（ＳＬＳ）巨型運載火箭，於美東時間一日晚間六時卅五分十二秒從佛州卡納維爾角甘迺迪太空中心發射升空…
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