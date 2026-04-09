115會考寫作／怎麼拿下滿級分？作文考題趨勢、奪分關鍵攻略 六級分範本全收錄

115年會考將在5月16日、17日舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間共50分鐘。為此，《聯合新聞網》規劃作文奪分攻略，從去年（114年）會考考題出發，由多位國文教師分析出題趨勢與寫作技巧，並集結114年六級分範本及歷年佳作，為考生精準抓出重點。

會考時程表。圖／擷取自國中教育會考全國事務會

無論你是想突破四級分瓶頸，或志在奪取滿級分，透過本文的策略指引，都能掌握寫作關鍵，助力你將挑戰化為展現文采的絕佳舞台。

文章目錄 考題趨勢解析

寫作技巧升級

114年會考寫作測驗六級分範本

考題趨勢解析

兩隻倉鼠開啟不同「鼠生」 考題曝光後考生反應兩極

114年會考寫作測驗試題由兩張圖構成：圖一的箱籠內有一隻倉鼠正在滾輪上活動，另一隻倉鼠正準備跨出箱籠的門；圖二則列出了「牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺」六個詞彙。文字說明則要求考生從圖二中挑選「較能說明圖一情境的詞彙」作為依據寫作，讓考生就選定的詞彙及圖像詮釋，結合生活觀察或個人經驗，表達自身的感受與想法。

面對這份考題，考生的反應呈現兩極化。部分考生在看到題目的當下感到錯愕，直呼意象過於抽象，必須花費更多時間去拆解圖片內容並建構邏輯，才敢動筆應答。

不過，另一派考生則持相反意見，認為比起全然開放的題目，這次提供了六個明確的詞彙作為導引，反而縮小了摸索範圍。

華麗詞藻不吃香了？師揭搶分關鍵「滿級分有難度」

針對該題目，國文老師廖榆家表示，這題雖貼近生活、取材不難，但要寫得深刻不易，對感受力不足的考生來說，拿高分仍具挑戰。東石國中國文教師李育靜認為，這題能引導學生從生活經驗出發，結合圖像與語詞進行思辨與表達，兼具素養導向與生命教育意涵。

國文科補教老師陳蒂則指出，近年寫作測驗重心已非堆砌漂亮辭藻，而是側重學生表述感受、應用邏輯思辨，要求學生表達對事件的看法，並以個人經驗支持立場，該題目的關鍵在於重新定義、詮釋選擇的詞彙。

寫作技巧升級

會考作文解析：「以詞為橋」連結圖像與作文 解題策略曝光

大考寫作測驗的目標，在於考驗同學們表達經驗見聞和情感思想的綜合語文能力。

雖然每屆出題方向略有不同，但大抵透過境況類比來引導思考，反映出三個趨勢：一是圖表分析與討論，側重整理與解讀資訊的能力；二是要求選擇相關的經驗見聞來佐證論述，考驗能否正確取材、提供論據…（繼續閱讀）

不是比誰更Drama！把日常變成情意文章 關鍵不在「經歷多特別」

面對情意題，許多同學常有兩個迷思：一是「我沒有特別的經驗」，二是「我寫不出感動人心的情感」。然而，寫作不是比誰的人生比較戲劇化，而是比誰更能把普通的經驗寫出「真切感」與「深刻的意義」。即便是普通的經驗與素材，有畫面感、情景能交融、情意深刻，也都能夠輕易打動讀者…（繼續閱讀）

情意題不只在問「我」 從個人經驗出發連結群體「寫成我們」

情意題的題目看似在問「你的經驗」，實則在考驗我們能否從個人經驗中出發，連結群體共感。無論是「溫暖的心」、「感思與情懷」、「生命縫隙」，還是「處境的特殊與內在孤獨」，這些主題都不只是私人的，更是指涉著普遍大眾的人生課題。許多同學在寫作情意題時，容易陷入過度自我的困境，整篇文章只有「我感覺」、「我認為」，讀來像是封閉的獨白，談的永遠只有「我」，而沒有「我們」…（繼續閱讀）

讓讀者「看見」情感！寫出打動人的描述 從抽象概念轉化為動作與畫面

教授寫作多年，時常發現許多同學寫作情意題時習慣使用抽象詞彙來表現情感：「我很感動」、「非常難過」、「十分溫暖」。然而這些詞彙的缺點在於其只具有「抽象意義」，缺乏具體可感的情緒渲染力。若我們閱讀大考中心公布的範文，會發現真正打動人的文字常是將抽象情感轉化為具體畫面、流動的時間、細膩的心理配合動作細節與反應、以及情境對比與襯托的互相配合來產生…（繼續閱讀）

「不知道寫什麼」看到抽象題目腦袋一片空白？師建議順著脈絡寫作

「老師，我覺得這題目好難喔，我不知道要寫什麼。」

這是學生面對作文時的第一反應。特別是遇到題目比較抽象、缺乏情境提示時，像〈那一道光〉、〈選擇〉、〈留白〉這類題目，沒有明確的故事框架，也沒有指向性的情境，學生一時抓不到方向，便空等靈感，結果稿紙真的一片空白…（繼續閱讀）

抓住題目核心本質 師指導「3招切題」連結思考與表達的橋

「老師，我真的有努力寫了，但分數還是很低……」考後幾天，一位學生低聲對我說。

許多學生的作文，情感有了，例子有了，字數也夠，卻拿不到理想成績。檢視後發現，他們在「題目」與「想說的事」之間，缺了一座橋。想法多，不等於好作文；若對題目理解不到位，方向就會偏離，甚至成了「擦邊球」。這，正是分數落差的關鍵…（繼續閱讀）

114年會考寫作測驗六級分範本

範例一、

以「牢籠」為主題，描摹圖中倉鼠困於狹小天地、沒有自主意識、恍若遭人控制，坐困牢籠的情境，並以此類比傳統家庭中的女性地位：依附男性、孩子存在，生活狀態停滯，終而懷疑自我的價值，接著以母親之例作為驗證，正面肯定其付出、價值，從而提出期許：願母親若逃脫牢籠之倉鼠，脫卸枷鎖，奔向門外的明亮未來，能進一步闡述說明以凸顯主旨。整體文章結構完整、脈絡分明，內容前後連貫；並能精確使用語詞，文句流暢。

範例二、

以鼠的視角詮釋「自由」，敘寫曾以為甘食褕衣的籠中生活即是浩瀚無垠的世界，卻在意外出逃後，親歷籠外世界的繽紛熱鬧，因而體驗自由、重新定義浩瀚無垠，縱使遭主人捉回，對過往的生活條然生厭，卻也從而醒悟：心的世界廣袤而不受限制，即使生活一成不變，只要靈魂自由、保持探索的好奇心，萬物無不瞬息萬變，能進一步關述說明以凸顯主旨。文章結構完整、脈絡分明；且能精確使用語詞、修辭，並有效運用各種句型使文句流暢。

範例三、

先以圖中情境，類比生活中由「分數」與「制度」所形塑的人生框架，接著以「牢籠」、「選擇」、「自由」闡述人們便如同二鼠，看待的視角不同，對於籠中生活便有著全然不同的詮釋，接著以同學選擇追求夢想、自己選擇繼續升學讀書為例作為驗證，申說只要能從自己所選擇的看見渴望的光明璀璨，便是掙脫牢籠束縛，行走在追求自由的大道，能進一步聞述說明以凸顯主旨。文章結構完整、脈絡分明；且能精確使用語詞、修辭，並有效運用各種句型使文句流暢。

範例四、

從圖中二鼠「甘於籠中安逸生活」或「逃出图圈覓尋生機」的不同情境，帶出「選擇」的兩難，接著敘寫自己為迎合同儕，違逆本心塗扮濃厚妝容的痛苦，及踏出舒適圈的踟躕，抒發有如薛西佛斯徒勞推石的心境，直至在閱讀中因「人生不為抱著鎖鏈，而為展開雙翼」有所啟發，感悟到：縱使在舒適的環境，若禁錮最初的自我，便應勇敢突破自我，帶出個人終選擇如圖中逃脫的生物—走自己的路、堅定而不悔之轉變，能進一步闡述說明以凸顯主旨。文章結構完整、脈絡分明；且能精確使用語詞，並有效運用各種句型使文句流暢。

範例五、

以圖一倉鼠雖自信邁步，其實耽溺滾輪、受限籠中之狀，連結二圖，且藉此比喻網路世代的日常生活——以為網路即世界，自認前行，實則被網路的虛幻光影限縮了視野格局，從而抒發醒悟：不應盲目跟隨已知，而不敢望向未知，並期許能放下數位世界，勇於走入城市冒險自由、跨越自我設限的牢籠，能進一步關述說明以凸顯主旨。文章結構完整、脈絡分明；且能精確使用語詞、修辭，並有效運用各種句型使文句流暢。

範例六、

能依據寫作任務，適切地統整、運用材料，描述圖中二鼠狀態並點出「冒險」為主題後，以「固定型」、「成長型」思維闡析二鼠差異：一為選擇僵化不變、有規則依循的生活，一為跳脫舒適圈、投身未知無所畏懼的體驗，接著敘寫賈伯斯毅然投身陌生領域創業之例，以及自己為重度聽障生，兩次冒著風險，跨出聽損桎梏的心境轉變歷程，帶出「冒險」的重要性，抒發期許：永保冒險精神，以跳過阻礙和困境，能進一步聞述說明以凸顯主旨。文章結構完整、脈絡分明；且能精確使用語詞，文句流暢。