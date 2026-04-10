115會考社會科／讀過也要會應用！師將新聞轉化為「實戰題」 國內外局勢、議題一把抓

115年會考進入倒數階段，而5月16日的首戰考科便是社會科。為了陪考生跑完最後一哩路，《聯合新聞網》不僅精選了近半年最受關注的時事話題與國際局勢，更邀請教師針對公民時事出題，「轉化」為實戰題目，讓時事不再只是看新聞，而是真正內化為應考實力。

會考時程表。圖／擷取自國中教育會考全國事務會

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新聞中的公民與社會

國際小學堂

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在「素養」當道的年代，好讀周報專為青少年設計，收錄國內外重要的新聞話題，讓學生在廣泛閱讀之下培養理解能力，以及對於時事敏銳度。

新聞故事：法國總統馬克宏政府在2025年9月被國民議會投下不信任票，寫下一年內二度倒台的紀錄，總理白胡（François Bayrou）被迫辭職。此事件凸顯法國「三極化」政治結構下的治理失能，也讓外界懷疑，法國能否應對龐大財政赤字與民怨。

馬克宏10日任命國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）為新總理，這是他2017年就任法國總統後任命的第7位總理，也是2024年以來的第5位總理。39歲的勒克努過去3年擔任國防部長，聚焦法國對俄國與烏克蘭戰爭的回應。左右兩派在野聯盟紛紛譴責勒克努的任命案…（繼續閱讀）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。歐新社

新聞故事：尼泊爾政府在2025年9月初頒布社群媒體禁令，加上軍警試圖鎮壓年輕人的反貪腐集會，9日爆發大規模暴力情勢，造成數十人死亡。尼泊爾總理奧利9日請辭，尼泊爾軍方翌日接管街頭秩序並透過線上聊天室Discord舉辦數位投票，選出前大法官卡齊（Sushila Karki）接任過渡總理。反貪聞名的卡齊12日宣誓就職，15日任命內閣，並訂明年3月舉行新選舉。

尼泊爾社會動盪始於2025年9月8日，起因是短暫的社群媒體禁令。數萬名抗議群眾上街示威，其中多數為年輕人，他們對該國普遍存在的貪腐與貧困感到憤怒…（繼續閱讀）

新聞故事：「台灣感性」（대만감성）一詞在南韓社群平台暴紅，許多南韓年輕人一窩蜂在台灣老舊巷弄或雜亂招牌前拍照，觀光署近日前往韓國搶客，也以台灣感性為號召。文化觀察家分析，南韓年輕人愛的是破舊感背後隱藏的放鬆感，這樣的台灣味正是高度競爭和高度壓抑的南韓社會所缺乏。

南韓歌手吳赫與模特兒妻子黃智敏來台拍攝婚紗照，兩人選擇的是牽手奔跑過擺著摩托車的斑馬線，以及在拆遷前的和平新生天橋、雜亂的招牌和破舊的老公寓前留影；南韓男團BTS成員j-hope在IG上秀出台灣街景，也不是台北101大樓的信義計畫區，而是密密麻麻的舊樓房…（繼續閱讀）

「台灣感性」一詞近來在南韓社群平台爆紅，許多南韓年輕人一窩蜂在台灣老舊巷弄或雜亂招牌前拍照，貼文不忘標籤「대만감성」（台灣感性）。圖為台北迪化街。記者林伯東／攝影

新聞故事：台東的原住民族文化裡，成年禮不僅是一場儀式，更是一個人從少年跨入成人世界的重要階段。它象徵責任的承擔、勇氣的展現與文化的傳承。隨著現代化腳步加快，這些傳統儀式雖逐漸簡化，但依然在各部落裡延續，成為年輕世代認同族群的關鍵。阿美族、排灣族、卑南族、達悟族與布農族的成年禮，各自展現不同的文化價值與生命意義…（繼續閱讀）

歷時20多年興建，全球最大的考古與文明展示館「大埃及博物館」2025年11月1日在埃及金字塔群旁邊正式揭幕，標示埃及文化史翻開新篇章，同時象徵以現代方式重新詮釋7千年前的神祕古老文明。

「大埃及博物館」占地近50萬平方公尺，離吉薩大金字塔群僅2公里，該金字塔群最有名的就是最古老、最巨大的古夫金字塔。這座宏偉的博物館耗資12億美元（約新台幣370億元），被譽為「現代文化奇觀」…（繼續閱讀）

大埃及博物館開幕儀式上，由無人機排出的圖坦卡門面具圖象，照亮了夜空。歐新社

新聞故事：在泰國，大象長期被視為國家象徵；不過，貓咪的地位近年迅速攀升，5種泰國本土貓被指定為「國貓」，隨之興起的「貓經濟」也成為活絡市場的新興經濟動能。

泰國政府在去年11月正式將5種本土貓種指定為國家象徵，包括暹羅貓（Siamese）、蘇帕拉克貓（Suphalak）、呵叻貓（Korat）、貢扎貓（Konja），以及考瑪尼貓（Khao Manee）。政府官方聲明指出，這些貓種深植於泰國的信仰、習俗與地方智慧，具有重要文化意義，提升其象徵地位有助於保育品種，並創造新的經濟成長機會…（繼續閱讀）

圖為2024年，泰國「貓之日」貓展上拍攝的身著泰式服飾的寵物貓。 新華社

日本眾院於2月8日改選，首相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨一舉奪得316席，不僅單獨過半，更跨越三分之二修憲門檻，創下二戰後單一政黨最高席次紀錄。高市憑藉直率勤勉的政治形象、鮮明個人風格與具話題性的政策主張，在年輕世代掀起「早苗活」（サナ活，Sanakatsu）熱潮，成功吸引原本對政治冷感的族群，並累積高人氣與支持度。

日本經濟新聞報導，自民黨在本屆眾院選舉席捲316席，超越1986年該黨304席的勝選紀錄，也高於2009年民主黨取得308席時的表現，象徵日本政局正式進入「高市時代」…（繼續閱讀）

日本首相高市早苗。路透

新聞中的公民與社會

從閃兵案看兵役制度、高市早苗提「台灣有事論」影響日本觀光等公民時事命題，分析社會科考題趨勢，並整理歷年相關考古題，供考生鍛鍊答題手感。

花蓮光復地區因連日豪雨導致堰塞湖潰決，洪水傾瀉造成嚴重災情。佛祖街多數屋舍遭泥流掩埋，居民被迫撤離、無家可歸。災後各地志工湧入光復，自發協助居民清理家園，被稱為鏟子超人。居民表示，佛祖街擁有百年歷史與信仰空間，期盼政府在重建計畫中能延續地方記憶與生活脈絡，兼顧人性、文化與社區機能。此事件最能反映何種公共治理之理念？

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大量志工湧入花蓮當鏟子超人。圖／聯合報資料照片

我國憲法明定人民有服兵役之義務，兵役制度的公平性與可信度攸關全民防衛韌性。近年有役男被質疑以不當方式取得免役資格，引發社會對免役制度可能遭濫用之疑慮。學者指出，若審查流程欠缺透明與責任機制，恐削弱人民信任並影響國家安全。在民主法治運作下，何者最能回應公民義務、程序正義與國防安全之兵役制度要求？

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2025年底，日相高市早苗的「台灣有事」言論使中日關係再度緊張。中國呼籲民眾避免赴日，旅行社停止受理相關行程，多家航空公司亦減班或停飛，使中國旅客大幅減少。日本多地觀光業因此出現住房率下降與消費減緩等情形。此時日本觀光市場最可能出現何種短期變化？

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2025年耶誕期間，羅馬天主教教宗良十四世於梵諦岡主持彌撒並向全球發表談話，內容關注戰爭、貧窮與被邊緣化群體的處境，並強調人類尊嚴的重要性。教宗同時為梵諦岡城國元首，代表教廷與多國維持外交關係，其相關言論經常出現在各國政府、國際組織與外交場合對全球公共議題的討論之中。依據上文判斷，何者最符合教宗在當代國際社會中發揮影響力的特徵？

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2026年日本眾議院選舉結果，執政的自民黨成為戰後首次取得過半議席之政黨。媒體指出，選舉結果與眾議院採行的「小選舉區＋比例代表」選舉制度有關；但同時也出現自民黨在比例代表選舉中獲得足夠選票，卻因未列舉足夠可當選人員名單，使部分議席改由其他政黨取得的情形。根據上述情境判斷，哪一項最能正確說明日本眾議院選舉制度對選舉結果之影響，以及選後政治運作之變化？

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日本首相高市早苗帶領自民黨在眾院選舉取得歷史性大勝。美聯社

澳洲Rottnest Island因短尾矮袋鼠走紅後，遊客人數迅速增加。為降低觀光活動對環境與生態的衝擊，當地政府採行多項長期制度措施，包括：土地所有權統一由政府管理並採租賃制度、限制建築高度與材料使用、要求開發後進行植被復原、禁止外來物種種植、全面禁止私人汽車通行；島嶼管理計畫定期更新，設定提升再生能源使用比例等長期目標。這些政策的核心理念，在於維持島嶼能支撐經濟發展，同時不致破壞自然與文化價值。依據上文判斷，對Rottnest Island治理模式的理解，何者最為適切？

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在澳洲羅特內斯特島拍攝的「微笑袋鼠」。新華社

國際小學堂

關注近半年的國際重大新聞，如羅浮宮遇搶案、川普降物價承諾跳票、以色列承認索馬利蘭獨立等議題，詳述事件始末、進展，結合圖表幫助考生快速掌握重點。

法國羅浮宮博物館10月19日遭劫，案發後警方一周內抓到兩名嫌犯，同月29日再找到據信為同夥的嫌疑人。緝捕過程中，法國龐大的DNA資料庫扮演關鍵角色，專家直言若非現場DNA與資料庫匹配，嫌犯將逍遙法外。法國DNA資料庫是如何運作呢？…（繼續閱讀）

法國羅浮宮發生竊案。路透

美國總統川普應對高昂生活成本碰上問題，可能讓選民感覺回到前總統拜登時期。4年多前的拜登說高通膨只是暫時，就像如今川普說通膨很快會降，但兩人都找不到速效藥。美媒指出，有跡象顯示隨著川普解決通膨的政見落空，選民已沒了耐心…（繼續閱讀）

美國總統川普。路透

以色列去年底率先各國，承認從索馬利亞分離的索馬利蘭為主權獨立國家。分析家說，以國在索馬利亞等穆斯林國家支持分離勢力，目的包括施壓這些國家承認以國。但不少國家擔心這會助長其他地方的獨立訴求，非洲與中東多國和北京都表態反對…（繼續閱讀）

美國總統川普企圖兼併格陵蘭，歐洲多國團結力挺丹麥主權，歐盟也設法在經貿和防務上降低對美國依賴。但華爾街日報報導，歐洲在安全、出口貿易、科技等層面均依賴美國，意味歐洲尋求與美國脫鉤並非可行選項…（繼續閱讀）

失業率和美元走勢等，以往被視為景氣指標或經濟衰退的預警訊號，但經過新冠疫情衝擊，加上現在美國總統川普推動世界經濟和地緣政治秩序轉型，經濟波動已更難預料。過去能判斷經濟情勢的可靠指標，近年紛紛失準…（繼續閱讀）

全球市場示意圖。圖／AI生成

低收入國家數十年來受到沉重債務所苦，但現在，部分最富裕國家大量舉債、不知如何收場的風險，正籠罩全球經濟。美國、英國、法國、日本等國債務均已創下歷史新高或逼近高點，可能阻礙經濟成長，並造成全球金融不穩定性…（繼續閱讀）