115會考社會科／秒懂趨勢和時事！圖表成熱門考點 一圖掌握中東戰火、柯文哲案關鍵

115年會考將於5月16、17日登場，社會科為首日首場考科。本文回顧去年會考的經典題型，並整理解題教師的趨勢評析，助考生掌握核心命題方向。

會考時程表。圖／擷取自國中教育會考全國事務會

除此之外，《聯合新聞網》更針對美以聯手攻擊伊朗、賴政府重啟核電評估，以及柯文哲案重判等國內外重大時事，將複雜資訊濃縮為淺顯易懂的圖表，協助考生在最後衝刺階段，將課本知識與全球變局快速連結，精準掌握大考最熱門的時事考點！

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考題趨勢解析

地理「冰山題」難倒考生 兩大YouTuber意外壓題成「會考之神」

綜合去年考生反饋，114年會考社會科難度適中，但部分題型刁鑽靈活，呈現出大量地、歷跨科整合的傾向。考生普遍認為地理科最具挑戰性，其中第52至54題關於「冰山移動」的題組討論度最高；該題以南極島嶼的主權爭議為背景，要求考生根據經緯度辨識爭端國家，並同步判斷冰山的漂移方位，極度考驗空間整合能力，令不少人直呼「答案真的不好選」。

此外，第43至45題的題組被兩位知名YouTuber「神預言」，過去以歷史文化為主軸拍攝影片的YouTuber HOOK，早在4年前的《料理史王》節目中，便提及古墨西哥阿茲特克文化；而題組中關鍵的墨西哥神官雕像，更出現在YouTuber阿滴遠赴墨西哥人類學博物館拍攝的紀錄片中。這尊被阿滴捕捉到的「玉米之神」精準命中考題，也成為114年會考後眾人津津樂道的驚喜話題。

師評析歷史科取材「略古詳今」 圖表、公共議題和時事成奪分關鍵

社會科解題教師團隊表示，114年的試題符合「難易適中」的原則。為了符合素養命題情境的鋪陳，部分試題題幹稍長；教師紛紛評析，114年考題除了注重圖表轉譯及資料解讀能力，也加入公共議題的關注、時事新聞等等。

高雄明義國中教師陳莉婷分析，歷史科試題取材均衡分布於三學年，並落實「略古詳今」的課綱原則。在圖表應用方面，路竹高中教師師秀玲舉例，如第26題便要求考生透過不同育兒階段的百分比與時間關聯，推論已婚女性的勞動參與率，展現強烈的資料整合導向。

此外，新北中平國中教師賈生玲提到，全球環境關懷也是命題亮點，例如第30題引進「碳匯」概念，要求學生根據定義判斷增加碳匯的適切方法。

圖表看時事

2025年10月下旬，美國總統川普展開第二任期的首次亞洲行，接連訪問馬來西亞、日本與南韓，各國領導人均試圖在經貿利益與安全保障間爭取更多空間。

對東南亞各國而言，美國是主要出口市場，也代表經濟與安全上的平衡力量，此次行程是修補雙邊貿易關係並尋求經濟穩定的契機。

隨後登場的「川高會」則是高市早苗的外交處女秀，日方不僅致力於敲定涉及五千五百億美元的貿易協議細節，更冀望川普再度確認安全同盟承諾，以應對日益嚴峻的區域軍事壓力。

行程最終站轉往南韓，總統李在明正面臨化解汽車關稅僵局與推進三千五百億美元投資協議的重任，盼在美中競爭間爭取更多外交迴旋空間。

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川普亞洲行焦點議程。製表／國際中心

在巴西舉行的COP30氣候峰會發布了2026年「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣排名微升至全球第59名，但整體表現仍受困於「非常差」等級。

報告重申全球減碳腳步難以達成巴黎協定目標，並特別點出台灣過度依賴液化天然氣、缺乏淘汰燃煤法規，以及再生能源因電網過時與土地衝突導致發展遲滯等關鍵痛點。

儘管環境部對此反駁，認為評比指標具爭議性且未能反映台灣排放量下降與碳費制度上路的實績，但民間學者與評比專家皆指出，台灣過去十年的減碳成效在量化數據下顯得相當有限。

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氣候變遷績效指標排名。製表／生活文教中心

立法院在去年12月12日表決三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休公教人員年金確定停砍，並且回溯自2024年1月1日起不再逐年遞減。隨法案通過，年金議題再度陷入政治博弈。

對此，賴清德總統重申年改不該走回頭路，行政院更痛批此舉為倒行逆施，強調將透過合法合憲途徑捍衛制度永續。

面對執政黨的質疑，在野黨則主張停砍是「撥亂反正」，認為過去的年改汙名化軍公教並破壞政府誠信。

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停砍公教年金三讀內容。製表／政治中心

日本防衛省於12月9日深夜指控，大陸、俄羅斯軍方出動多達15架軍機於日本周邊實施長距離聯合巡航，範圍涵蓋日本海至太平洋，甚至首度出現航空母艦遼寧號與轟炸機群協同行動。

日本防衛大臣小泉進次郎對此強烈譴責，認為此舉「明顯在向日本示威」，對國家安全構成重大威脅。儘管中俄宣稱此舉為維護地區穩定的年度例行戰略巡航，但外界分析指出，此次行動出動了預警機與多型戰機，形成了完整的現代化作戰體系，實戰威懾意圖強烈。

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中俄戰機6線「包夾」日本。製表／大陸中心、國際中心

美國和以色列針對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，情勢正朝向川普盤算外的失控邊緣發展，專家分析，這場新中東戰爭可能演變為四種情境。

最理想的狀況是「迅速過渡」是伊朗全面棄核並開放能源市場；或是複製委內瑞拉的「馬杜洛模式」，由溫和派接掌政權，以換取與美方合作。

「教士政權主導」的情境也可能出現，一位強硬派的教士，或伊斯蘭革命衛隊（IRGC）能輕易操控的政治人物，可能被選為最高領袖。屆時伊朗可能轉入地下化核武研發，形成類似北韓的孤立體系。

最令外界擔憂的則是「內戰與混亂」，一旦政權崩解導致族裔衝突與核武物質外流，將使本意在速戰速決的軍事行動，演變成難以收拾的地緣政治災難。

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美以伊戰火8天。中東多國遭殃 製表／國際中心

根據內政部最新統計，台灣人口已連續26個月呈現負成長，2026年2月新生兒人數僅6523人，不僅較去年同期重挫逾三成，更是史上有紀錄以來首度跌破7000人大關。

這項數據再度引發社會各界對少子女化危機的焦慮，藍營、綠營也對此展開激烈論戰，在野立委邱慧洳質疑，政府耗資逾四千億元的「我國少子女化對策計畫」對策成效不彰，批評生養問題絕非單純撥款補貼即可解決。

而針對北市推動的「育兒減少工時」政策，行政院長卓榮泰雖表示正面看待彈性工時，但強調需在企業端與勞工端取得配套平衡。勞動部長洪申翰則提到，地方政府願意嘗試，中央當然正面看待，只是希望配套措施要做足，不希望落入象徵性試辦。

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新生兒驟減9萬大關保衛戰。製表／元氣中心

賴清德總統於3月21日正式宣布，在立法院通過相關法源後，經評估核二、三廠具備重啟條件，台電預計於本月底送交再運轉計畫。

對於能源政策出現重大轉向，賴總統說明核安會審核的標準，同時他也強調，國家電力至2032年前供應無虞，但為因應長期經濟發展與能源韌性，政府必須在依法行政的框架下啟動核能重啟程序。

這項決定隨即點燃政壇與民間的激烈論戰：在野黨抨擊「非核家園」政策徹底失敗，呼籲應即刻重啟以解燃眉之急；反核團體則怒批政府背棄承諾，質疑核安與核廢料問題仍未達成社會共識。

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核二、核三重啟時程。製表／財經中心

台北地院於3月26日針對京華城容積率案一審宣判，柯文哲因違背職務收賄、侵占政治獻金等罪名，遭重判有期徒刑17年、褫奪公權6年。

判決結果撼動政壇，更因觸及法律參選限制，令柯文哲未來的總統之路面臨中斷危機，除了柯文哲以外，其餘涉案的10名被告，一審罪名與刑度也隨之出爐。

民眾黨與律師團隨後召開記者會反擊，面對司法重判，柯文哲痛批此案為政治操作下的司法表演，他激動點名賴清德總統，強調「我絕對不會投降，也絕對不會屈服！」

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柯文哲等11人一審罪名與刑度 製表／地方社會中心

行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣病逝，而她在病中遞給行政院長卓榮泰的辭呈，意外揭露政府對加入CPTPP的態度消極，顏慧欣直言，過去一年半的建言屢遭駁斥，執行層面與國家領導人的對外宣示表裡不一。

辭呈內容曝光後，行政院長卓榮泰承諾將即刻檢討工作小組，並儘速確定推動目標。學者分析則指出，台灣雖受政治因素干擾尚未成立審查小組，但加入CPTPP對傳統產業減免關稅、提升國際競爭力及分散市場風險至關重要。

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台灣加入CPTPP停滯4年 製表／財經中心

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