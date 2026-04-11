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115會考英文科／教師提點、命題方向大彙整 精選國際時事衝刺閱讀

聯合新聞網／ 綜合報導
會考學生示意圖。圖／聯合報系資料照
會考學生示意圖。圖／聯合報系資料照

115年會考將於5月16日（六）、17日（日）舉行，英語考科於第二天登場。《聯合新聞網》統整去年會考命題方向教師提點，並精選紐時賞析短文，幫助考生加強閱讀、單字與時事整合，快速掌握複習精華。

去年的會考考題大多數學生和教師都認為偏易，但對考生的閱讀速度、單字量仍有一定考驗，題型多元，融入國際時事、永續發展等概念，加深學習素養。

會考時程表。圖／擷取自國中教育會考全國事務會
會考時程表。圖／擷取自國中教育會考全國事務會

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雖然去年會考考題被認為偏易，但教師指出部分題目需要閱讀完整篇文章才能看出答案，考驗學生的閱讀速度，另外有考生表示較少文法題目，多背單字就不會太難作答；聽力測驗則是搭配音效、語氣來傳達情緒，讓學生更了解語境，取材多以生活情境為主。

・克漏字題組 考驗閱讀速度

英文科補教老師林熹分析，114年英文科中間偏易，難題則落在最後題組卅八至四十三題，都屬於「延後出處」考題，光看問題選項會較茫然，多要閱讀完整篇文章才能作答，對於閱讀速度慢的學生會較吃力。

新北市永和國中英文教師蔡鈺伶說，最後的克漏字題組通常是學生最弱的部分，但她鼓勵學生作答時不能放棄，該題組也有夾雜容易作答的題目。

・首次出現「英國政治諷刺漫畫」師評難易適中 垃圾車音樂入英聽考題

蔡鈺伶認為，114年會考英文科試題難易適中，閱讀題組延續往年方向，題材豐富、主題多元，除了常見的短文，還有社群媒體對話。另外，考題首次出現英國政治諷刺漫畫，還有納入城市旅遊卡圖文資訊、在自家農場打工經驗等等。

台南市忠孝國中英文教師莊筱芸說，114年英聽測驗為了讓學生更了解語境，除了適時搭配音效，談話者更會透過語氣表達情緒，幫助學生了解內容。取材方面都以學生生活情境為主，其中，第19、21題都比較需要推敲言談主旨，第19題在介紹台灣垃圾車值勤，可以聽到有台灣在地特色的音樂。

114會考英文首次出現英國政治諷刺漫畫。圖／擷取自國中教育會考網站
114會考英文首次出現英國政治諷刺漫畫。圖／擷取自國中教育會考網站

・融入國際事件！閱讀測驗從文章找答案 考生：著重單字量

114年考題融入國際議題，三民國中徐姓考生表示，閱讀測驗文章寫到英國勞工罷工、要求加薪等事件，除考驗閱讀能力，也能藉此認識國際事件。

新竹市富禮國中林姓考生說，此次英文閱讀題型分為單題及題組，大部分在考單字，考文法題目較少一些，認為只要單字背得夠多，就不會太難作答。

・漫畫入題、The IKEA Effect效應 考生：題型活潑生動

五福國中朱冠達說，印象最深是一篇漫畫描述一群人抵達物資豐富的復活節島，結果人們為了戰爭大量製作石頭雕像、砍樹，導致森林資源枯竭，最後人類滅絕。這是時事題，強調永續發展的概念，近年聯合國永續發展目標SDGs提出17項目標，環境議題入英語考科，增加國際觀，也很有意義。

考生李竑毅說，114年英語科The IKEA Effect效應，題目內容是透過逛IKEA，自己選購並DIY完成各式家具，比起直接買現成的家具，內心會感到更加愉悅，覺得更有意義因此珍惜，覺得這一題非常有意義。

紐時賞析／中東戰事測驗歐洲軍力 意外曝局限

Despite refusing to join the attacks on Iran, Europe’s leaders have responded to the widening war in the Middle East by sending warships, fighter jets and air-defense systems to protect bases and allies in the region.

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紐時賞析／聖嬰將臨 極端天氣機率上升

An El Nino climate pattern that is likely to develop this summer may be severe, federal scientists warned Thursday in a forecast that raised threats of record heat, floods and other weather extremes around the planet this year and next.

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紐時賞析／伊朗風雲起 基輔憂心遭受池魚之殃

The crisis in the Middle East has started to reverberate in Ukraine, putting peace talks with Russia on hold and raising fears in Kyiv of diminished military support.

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115會考 英文科 英語 紐時賞析

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