115會考英文科／教師提點、命題方向大彙整 精選國際時事衝刺閱讀

115年會考將於5月16日（六）、17日（日）舉行，英語考科於第二天登場。《聯合新聞網》統整去年會考命題方向教師提點，並精選紐時賞析短文，幫助考生加強閱讀、單字與時事整合，快速掌握複習精華。

去年的會考考題大多數學生和教師都認為偏易，但對考生的閱讀速度、單字量仍有一定考驗，題型多元，融入國際時事、永續發展等概念，加深學習素養。

會考時程表。圖／擷取自國中教育會考全國事務會

文章目錄 考題趨勢解析

紐時賞析

雖然去年會考考題被認為偏易，但教師指出部分題目需要閱讀完整篇文章才能看出答案，考驗學生的閱讀速度，另外有考生表示較少文法題目，多背單字就不會太難作答；聽力測驗則是搭配音效、語氣來傳達情緒，讓學生更了解語境，取材多以生活情境為主。

・克漏字題組 考驗閱讀速度

英文科補教老師林熹分析，114年英文科中間偏易，難題則落在最後題組卅八至四十三題，都屬於「延後出處」考題，光看問題選項會較茫然，多要閱讀完整篇文章才能作答，對於閱讀速度慢的學生會較吃力。

新北市永和國中英文教師蔡鈺伶說，最後的克漏字題組通常是學生最弱的部分，但她鼓勵學生作答時不能放棄，該題組也有夾雜容易作答的題目。

・首次出現「英國政治諷刺漫畫」師評難易適中 垃圾車音樂入英聽考題

蔡鈺伶認為，114年會考英文科試題難易適中，閱讀題組延續往年方向，題材豐富、主題多元，除了常見的短文，還有社群媒體對話。另外，考題首次出現英國政治諷刺漫畫，還有納入城市旅遊卡圖文資訊、在自家農場打工經驗等等。

台南市忠孝國中英文教師莊筱芸說，114年英聽測驗為了讓學生更了解語境，除了適時搭配音效，談話者更會透過語氣表達情緒，幫助學生了解內容。取材方面都以學生生活情境為主，其中，第19、21題都比較需要推敲言談主旨，第19題在介紹台灣垃圾車值勤，可以聽到有台灣在地特色的音樂。

114會考英文首次出現英國政治諷刺漫畫。圖／擷取自國中教育會考網站

・融入國際事件！閱讀測驗從文章找答案 考生：著重單字量

114年考題融入國際議題，三民國中徐姓考生表示，閱讀測驗文章寫到英國勞工罷工、要求加薪等事件，除考驗閱讀能力，也能藉此認識國際事件。

新竹市富禮國中林姓考生說，此次英文閱讀題型分為單題及題組，大部分在考單字，考文法題目較少一些，認為只要單字背得夠多，就不會太難作答。

・漫畫入題、The IKEA Effect效應 考生：題型活潑生動

五福國中朱冠達說，印象最深是一篇漫畫描述一群人抵達物資豐富的復活節島，結果人們為了戰爭大量製作石頭雕像、砍樹，導致森林資源枯竭，最後人類滅絕。這是時事題，強調永續發展的概念，近年聯合國永續發展目標SDGs提出17項目標，環境議題入英語考科，增加國際觀，也很有意義。

考生李竑毅說，114年英語科The IKEA Effect效應，題目內容是透過逛IKEA，自己選購並DIY完成各式家具，比起直接買現成的家具，內心會感到更加愉悅，覺得更有意義因此珍惜，覺得這一題非常有意義。

紐時賞析／中東戰事測驗歐洲軍力 意外曝局限

Despite refusing to join the attacks on Iran, Europe’s leaders have responded to the widening war in the Middle East by sending warships, fighter jets and air-defense systems to protect bases and allies in the region.

儘管拒絕參與對伊朗的攻擊行動，歐洲各國領導人仍對中東戰事擴大作出回應，派出軍艦、戰鬥機與防空系統，保護該地區的基地與盟友。（繼續閱讀…）

紐時賞析／聖嬰將臨 極端天氣機率上升

An El Nino climate pattern that is likely to develop this summer may be severe, federal scientists warned Thursday in a forecast that raised threats of record heat, floods and other weather extremes around the planet this year and next.

聯邦政府科學家周四在預測報告中警告，今年夏天很可能形成的聖嬰現象將會相當強烈，這將提高今年與明年全球出現破紀錄高溫、洪水以及其他極端天氣所帶來的威脅。（繼續閱讀…）

紐時賞析／全球經濟震盪 川普立場搖擺

On a day when the fighting in the Middle East sent tremors through global markets, President Donald Trump offered contradictory signals about the war, suggesting that it could be ending “soon” and then a few hours later leaving the timing open-ended.

在中東戰事震撼全球市場的一天，美國總統川普對這場戰爭釋出矛盾訊號，先暗示可能「很快」就會結束，但僅僅幾個小時後，他的說法又轉趨模糊，讓戰事結束的時程懸而未決。（繼續閱讀…）

紐時賞析／伊朗風雲起 基輔憂心遭受池魚之殃

The crisis in the Middle East has started to reverberate in Ukraine, putting peace talks with Russia on hold and raising fears in Kyiv of diminished military support.

中東危機已開始對烏克蘭產生連鎖影響，不僅使與俄羅斯的和平談判暫停，也讓基輔擔心西方對烏克蘭的軍事支援可能減少。（繼續閱讀…）

紐時賞析／美高電價引發民怨 川普要科技業多分攤

In a nod to voter frustration over rising electricity prices, President Donald Trump on Tuesday said he was negotiating pledges from major tech companies to pay a greater share of the energy costs associated with new data centers.

為回應選民對電價上漲的不滿，美國總統川普周二表示正與大型科技業者協商，要求其承擔新資料中心相關能源成本的更大占比。（繼續閱讀…）

紐時賞析／哥倫比亞叛軍無人機 智取政府百億軍備

Colombian soldiers defending a state-owned oil pumping station near the border with Venezuela were under attack. Two powerful insurgent groups that have been fighting the Colombian state for decades had been regularly stealing fuel from it.

駐守在委內瑞拉邊境附近、保護國營輸油站的哥倫比亞士兵遭到攻擊。2個與哥倫比亞政府對抗數十年的強大叛亂組織，長期從該設施偷取燃料。（繼續閱讀…）