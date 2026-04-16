持續更新／115國中教育會考倒數！把握最後衝刺 考場時程、規定、備考要點一次看
115年國中教育會考倒數逼近，將於5月16日（六）、17日（日）兩天舉行。《聯合新聞網》彙整考試時程、注意事項、命題趨勢及答題訣竅等，助考生衝刺拿高分。
5月15日下午3時至5時開放查看考場，建議考生們在規定時間內確認考場位置，避免考試當天因交通時間耽誤。會考當天務必攜帶准考證，考試期間電子產品請關機或拔除電池，以防發出響鈴，可攜帶的文具也有限制，注意不得攜帶量角器或附量角器功能的文具。
寫作；5月17日（日）考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。
國中教育會考的重點時程已於國中教育會考全國事務會網頁公布，也可點擊「115學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」參考。
|日期
|事項
|4月10日
|寄發國中教育會考准考證
|5月15日 下午3時至5時
|查看考場
|5月16日、17日
|國中教育會考
|5月17日 下午2時後
|公布試題與答案（國中教育會考官網）
|5月17日 下午2時至21日
|申請試題疑義釋復
|5月22日
|公布試題疑義釋復結果
|6月2日
|公布答對題數與等級對照表
|6月5日
|寄發國中教育會考成績通知單並開放網路查詢
|6月18日至25日
|開放個人序位查詢及志願選填
|6月30日
|免試入學報名截止
|7月7日
|放榜
|7月9日
|報到
|7月13日
|聲明放棄錄取資格截止日
不可帶量角器！准考證要備好 電子產品別響鈴
根據國中教育會考試場規則及違規處理要點說明，考生須攜帶准考證應試，若發現准考證毀損或遺失，應於考試當日攜帶考生本人身分證件正本及與報名時同式2吋相片1張，至考場試務中心申請補發。
考生不得攜帶非應試用品進入試場，手機、平板等電子產品應於考試開始前放置於試場前後方，且須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響或影響試場秩序。考試時僅能隨身攜帶一般手錶，電子錶應解除響鈴功能。
文具部分，考生可攜帶2B鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的原子筆、修正液、修正帶、直尺、圓規、三角板等；應試數學科時，不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，且直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字。
入場、作答、離場規定一次看
考試說明開始後，考生不准離場，且說明時段內，不得翻開試題本，提前書寫、畫記、作答。國文、英語、數學、社會、自然和寫作測驗考試正式開始後，遲到逾20分鐘不得入場；英語聽力考試則為試題播放後，考生即不得入場。五科考試正式開始30分鐘內，不得提早離場，英語聽力考試則在結束前不得離場。當考試結束鐘聲響起，考生不論答畢與否，皆應立即停止作答。
》》完整考場Q&A看這：https://cap.rcpet.edu.tw/NEAC/QA/QA?type=03
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