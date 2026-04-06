春雨兩樣情…中部蓄水升 南部沒解渴

鋒面帶來豐沛降雨，苗栗前天出現大豪雨，中部水庫大進帳，明德水庫蓄水率從二成多跳升到八成九，但往南雨勢趨緩，主要供應台南民生用水的南化水庫，前天進帳量僅勉強滿足台南不到半天用水量，曾文水庫水位更下探，呈現兩樣情，水利署將把握機會進行人工增雨。

水利署南區水資源分署認為，這波雨勢未集中下在南部集水區，但仍對南部水情有所助益，幫助川流量，一期稻作的間斷灌溉可減少出水；隨著旗山溪、高屏溪流量上升，水利署也重啟越域引水至南化水庫蓄存。

水利署南區水資源分署統計，曾文水庫前天入流九十六．四萬公噸、南化水庫入流二十三．六萬公噸，但水位難正成長，前晚十二時與昨晚九時相比，曾文水位下降○．二三公尺，南化上升○．一二公尺。

南化水庫前天入流的廿三萬多公噸進帳，僅勉強滿足台南半天不到的用水量，不過這波春雨仍滋潤農田，對需水孔急的梅園、芒果園、水稻田都是好消息。

中部水庫則有顯著進帳，苗栗縣三大水庫因前天暴雨，明德水庫蓄水率從二成多，昨跳升到八成九，永和山與鯉魚潭水庫蓄水率則分別為四成與三成一，不過永和山水庫屬離槽式水庫，鯉魚潭水庫集水面積廣闊，將來還會持續進水。

新竹地區寶山及寶二水庫集水區累計降雨量約二八一毫米，共增加蓄水量約二○五萬公噸，且持續上升，有助穩定新竹科學園區產業用水；桃園石門水庫預估增入流量三五五○萬公噸，約三到四天陸續入流；德基水庫集水區截至昨天補進逾六百萬公噸水量，水位上升逾兩公尺；南投地區同樣受惠，日月潭水庫、上游霧社水庫都補水明顯。