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暴雨重創苗栗！後龍西瓜半數受災、香瓜全滅頂 農糧署提報天然災害救助
苗栗縣昨天暴雨，後龍鎮西瓜、香瓜苗泡水受重創，損失達50%及100%，農糧署、縣府等相關單位今天會勘，認定已達20%天然災害現金救助標準，由農糧署直接提報，縣府持續彙整公所提報農損災情中。
縣政府農業處初步統計，後龍鎮西瓜栽種面積約100公頃，其中50公頃受災，災損達50%，香瓜栽種面積約20公頃，因瓜苗泡水幾乎全數滅頂，災損高達100%，部分地區水稻及藍莓也傳出災情，其中藍莓栽種面積約2公頃，初步受損約1公頃，災損達50%。
葉姓農友說，昨天的暴雨造成淹水，70年來第一次遇到這麼嚴重，新種的香瓜、西瓜苗全部滅頂，不僅沒有收成，還要重新種過，他血本無歸，希望政府補助減少損失。
鍾東錦、立委邱鎮軍、縣議會議長李文斌、議員鄭秋風、林寶珠、後龍鎮長謝清輝，及農糧署北區分署長林傳琦等人，今天下午到後龍鎮水尾里勘災，鍾東錦表示，縣府將全力協助農民爭取補償，並已請農業部及相關單位儘速研擬補助方案，確保受災農民能獲得合理補償，除了作物損失，青農栽種藍莓等新興作物的設施設備若有受損，也應納入補助範圍，以保障青農的發展與信心。
鍾東錦指出，暴雨造成的災害突如其來，雨量為數十年罕見，顯示極端氣候對農業的衝擊日益嚴峻，縣府除積極協調中央資源，協助農民復耕外，也同步要求加速修復排水系統，降低未來災害風險。
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