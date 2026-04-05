清明雨神助攻緩解竹科渴 寶山、寶二水庫進帳逾205萬噸水

清明連假期間鋒面帶來豐沛雨量，新竹地區水情迎來大進帳。水利署北水分署今表示，此波降雨對新竹水情有明顯助益，寶山及寶二水庫蓄水率已從22.5%回升至27.8%，增加5.3百分點，且入流量持續上升中，新竹科學園區用水壓力可望獲得緩解。

北水分署指出，清明連假期間鋒面過境帶來豐沛雨量，自4月2日清晨7時至4月5日下午4時止，寶山及寶二水庫集水區累計降雨量約281毫米。根據水利署預估，這波雨勢可為兩座水庫增加約1270萬立方公尺的入流量，現兩水庫扣除已供水量，共計增加蓄水量約205萬噸，且持續上升中。

目前寶山水庫有效蓄水量為149.33萬立方公尺，寶二水庫則為898.75萬立方公尺。水利署昨說明，原本實施減壓供水「黃燈」的新竹地區，在降雨挹注下，供應竹科用水為主的寶山水庫，蓄水率有望從原本的低點回升至45%甚至50%，對於穩定產業用水具有關鍵作用。

除了水庫入流外，北水分署表示，目前上坪堰及隆恩堰均因這波降雨呈現溢流狀態，北水分署與台水公司第三區管理處正全力引水，目前兩水庫入流量仍持續增加中，但仍呼籲民眾與企業仍應維持節水習慣，以應對未來的用水需求。