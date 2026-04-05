清明連假降雨大進補！ 石門水庫蓄水率回升6成 一天增近10個百分點

清明連假連日降雨，連續雨勢也替多個水庫蓄水「進補」。桃園石門水庫昨天蓄水率51.7％，據統計昨天累積降雨量126.1毫米，水庫進流多達1704萬公噸，截至今天下午4時蓄水率突破6成來到61.5%，不少民眾也趁著天氣放晴，造訪水庫欣賞清麗風光。

依據經濟部水利署統計，截至今天下午4時，石門水庫有效庫容量為2億526萬立方公尺、有效蓄水量為1億2625萬立方公尺，蓄水率達61.5%，不僅有效蓄水量比前一天大增1727萬公噸，水位也從231.62公尺上升至234.36公尺，且持續上升中。

水利署北水分署副分署長郭耀程指出，石門水庫原本就未列入水情燈號提醒，供水狀態即屬正常，也與近年水情相當，這一波春雨挹注也正逢接近枯水期的尾聲，可望讓供水更為持續穩定。

石門水庫屬於在槽水庫，建於大漢溪主流上方，也因此當有明顯降雨時，蓄水的反應相當直接，會大幅帶動蓄水率。郭耀程說，由於石門水庫集水區範圍大，這一波降雨預估增加水庫入流量3550萬公噸，不過時間會拉得比較長，約3、4天陸續入流。