快訊

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格與「連胡會」相當

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

簡立峰專欄／美名校把AI納畢業門檻 高教如何應對變局

聽新聞
0:00 / 0:00

清明連假降雨大進補！ 石門水庫蓄水率回升6成 一天增近10個百分點

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
清明連假連日降雨，連續雨勢也替多個水庫蓄水「進補」，桃園石門水庫今天下午4時蓄水率突破6成來到61.5%。圖／翻攝自桃園觀光導覽網即時影像畫面
清明連假連日降雨，連續雨勢也替多個水庫蓄水「進補」，桃園石門水庫今天下午4時蓄水率突破6成來到61.5%。圖／翻攝自桃園觀光導覽網即時影像畫面

清明連假連日降雨，連續雨勢也替多個水庫蓄水「進補」。桃園石門水庫昨天蓄水率51.7％，據統計昨天累積降雨量126.1毫米，水庫進流多達1704萬公噸，截至今天下午4時蓄水率突破6成來到61.5%，不少民眾也趁著天氣放晴，造訪水庫欣賞清麗風光。

依據經濟部水利署統計，截至今天下午4時，石門水庫有效庫容量為2億526萬立方公尺、有效蓄水量為1億2625萬立方公尺，蓄水率達61.5%，不僅有效蓄水量比前一天大增1727萬公噸，水位也從231.62公尺上升至234.36公尺，且持續上升中。

水利署北水分署副分署長郭耀程指出，石門水庫原本就未列入水情燈號提醒，供水狀態即屬正常，也與近年水情相當，這一波春雨挹注也正逢接近枯水期的尾聲，可望讓供水更為持續穩定。

石門水庫屬於在槽水庫，建於大漢溪主流上方，也因此當有明顯降雨時，蓄水的反應相當直接，會大幅帶動蓄水率。郭耀程說，由於石門水庫集水區範圍大，這一波降雨預估增加水庫入流量3550萬公噸，不過時間會拉得比較長，約3、4天陸續入流。

石門水庫

延伸閱讀

春雨南部無感？南化水庫僅進帳23萬噸 仍待「解渴」

竹苗水庫春雨進帳多 旱象仍未解除

影／苗栗暴雨成災！明德水庫大進帳「一天止渴」 蓄水率破9成

竹、苗、投水情低迷 日月潭乾到「大鳥吃小蟲」

相關新聞

春雨兩樣情…中部蓄水升 南部沒解渴

鋒面帶來豐沛降雨，苗栗前天出現大豪雨，中部水庫大進帳，明德水庫蓄水率從二成多跳升到八成九，但往南雨勢趨緩，主要供應台南民生用水的南化水庫，前天進帳量僅勉強滿足台南不到半天用水量，曾文水庫水位更下探，呈現兩樣情，水利署將把握機會進行人工增雨。

暴雨重創苗栗！後龍西瓜半數受災、香瓜全滅頂 農糧署提報天然災害救助

苗栗縣昨天暴雨，後龍鎮西瓜、香瓜苗泡水受重創，損失達50%及100%，農糧署、縣府等相關單位今天會勘，認定已達20%天然災害現金救助標準，由農糧署直接提報，縣府持續彙整公所提報農損災情中。

清明雨神助攻緩解竹科渴 寶山、寶二水庫進帳逾205萬噸水

清明連假期間鋒面帶來豐沛雨量，新竹地區水情迎來大進帳。水利署北水分署今表示，此波降雨對新竹水情有明顯助益，寶山及寶二水庫蓄水率已從22.5%回升至27.8%，增加5.3%，且入流量持續上升中，新竹科學園區用水壓力可望獲得緩解。

清明連假降雨大進補！ 石門水庫蓄水率回升6成 一天增近10個百分點

清明連假連日降雨，連續雨勢也替多個水庫蓄水「進補」。桃園石門水庫昨天蓄水率51.7％，據統計昨天累積降雨量126.1毫米，水庫進流多達1704萬公噸，截至今天下午4時蓄水率突破6成來到61.5%，不少民眾也趁著天氣放晴，造訪水庫欣賞清麗風光。

網傳苗栗大雨是人工增雨所致 水利署3大點澄清：非事實

有關網路社群不實流傳「苗栗大雨都是人工造雨害的」及「人造雨把我家遊覽車淹到沒辦法動」一事，水利署今(5)日特別澄清均非事實，並請民眾不要輕信。

春雨南部無感？南化水庫僅進帳23萬噸 仍待「解渴」

號稱年初以來最強的降雨肆虐中北部，苗栗更是災情慘重，不過，往南降雨趨緩，截至今下午3點南化水庫蓄水量僅增加28萬立方米，水庫想要「解渴」，仍待及時雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。