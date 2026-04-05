網傳苗栗大雨是人工增雨所致 水利署3大點澄清：非事實

有關網路社群不實流傳「苗栗大雨都是人工造雨害的」及「人造雨把我家遊覽車淹到沒辦法動」一事，水利署今(5)日特別澄清均非事實，並請民眾不要輕信。

水利署表示，執行人工增雨作業迄今已超過15年，於每一次作業前，均依作業手冊詳細評估天氣，確保在非大雨(或以上)等級降雨情境下，才會啟動作業。

其次，竹苗地區最近一次作業為4月1日上午8時，中南部水庫（嘉義以南）最近一次作業為4月2日中午12時，受催化劑影響的雲層約在2~3小時內就會離開水庫集水區，不會影響2天後的天氣。

第三，中央氣象署與歐、美、日等均預測自4月3日夜間起，台灣將受到今年迄今降雨最顯著的鋒面系統影響，降雨達大雨以上可能性高，水利署團隊並未燃放增雨焰劑，4月4日凌晨起新竹、苗栗等地強降雨，更與水利署人工增雨無關聯。