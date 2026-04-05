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春雨南部無感？南化水庫僅進帳23萬噸 仍待「解渴」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
這波春雨台南地區降雨有限，南化水庫僅20餘萬立方米，仍待春雨挹注。圖 ／民眾提供
這波春雨台南地區降雨有限，南化水庫僅20餘萬立方米，仍待春雨挹注。圖 ／民眾提供

號稱年初以來最強的降雨肆虐中北部，苗栗更是災情慘重，不過，往南降雨趨緩，截至今下午3點南化水庫蓄水量僅增加28萬立方米，水庫想要「解渴」，仍待及時雨。

這次春雨在中北部普遍帶來豐沛降雨，甚至苗栗明德水庫還「一夜被灌飽」，多處更傳出災情，不過往南走，雨勢明顯轉弱，水庫進水量有限。

大台南地區今天氣好轉，水利署南區水資源分署統計，曾文水庫昨入流96.4萬噸、南化水庫入流23.6萬噸，雖不無小補，但單就主要供應台南民生用水的南化水庫來說，每日出水50萬噸，以大台南每天用水量約100萬噸推算，昨進帳僅勉強滿足台南半天不到的用水量，所幸這波春雨也滋潤農田，對需水孔急的梅園、芒果園及水稻田都算是好消息。

而隨著旗山溪、高屏溪流量上升，水利署昨也重啟越域引水至南化水庫蓄存，整體降雨對南部水情所有助益，但要全面解渴，未來仍盼未來幾波春雨挹注。

南化水庫集水區今天累積降雨有限，至今下午3時為4.4毫米，蓄水率41.9%，蓄水量3571萬立方米，曾文及烏山頭水庫今天累積降雨量分別為1.2及1.8毫米，兩座水庫總蓄水率為28.22%，總蓄水量1億5957萬立方米。

這波春雨台南地區降雨有限，南化水庫僅20餘萬立方米，仍待春雨挹注。圖 ／取自水利署南區水資源分署即時影像
這波春雨台南地區降雨有限，南化水庫僅20餘萬立方米，仍待春雨挹注。圖 ／取自水利署南區水資源分署即時影像

南化水庫 烏山頭水庫 高屏溪

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