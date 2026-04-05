聽新聞
0:00 / 0:00
春雨南部無感？南化水庫僅進帳23萬噸 仍待「解渴」
號稱年初以來最強的降雨肆虐中北部，苗栗更是災情慘重，不過，往南降雨趨緩，截至今下午3點南化水庫蓄水量僅增加28萬立方米，水庫想要「解渴」，仍待及時雨。
這次春雨在中北部普遍帶來豐沛降雨，甚至苗栗明德水庫還「一夜被灌飽」，多處更傳出災情，不過往南走，雨勢明顯轉弱，水庫進水量有限。
大台南地區今天氣好轉，水利署南區水資源分署統計，曾文水庫昨入流96.4萬噸、南化水庫入流23.6萬噸，雖不無小補，但單就主要供應台南民生用水的南化水庫來說，每日出水50萬噸，以大台南每天用水量約100萬噸推算，昨進帳僅勉強滿足台南半天不到的用水量，所幸這波春雨也滋潤農田，對需水孔急的梅園、芒果園及水稻田都算是好消息。
而隨著旗山溪、高屏溪流量上升，水利署昨也重啟越域引水至南化水庫蓄存，整體降雨對南部水情所有助益，但要全面解渴，未來仍盼未來幾波春雨挹注。
南化水庫集水區今天累積降雨有限，至今下午3時為4.4毫米，蓄水率41.9%，蓄水量3571萬立方米，曾文及烏山頭水庫今天累積降雨量分別為1.2及1.8毫米，兩座水庫總蓄水率為28.22%，總蓄水量1億5957萬立方米。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。