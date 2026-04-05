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大坑步道落木砸攤 議員籲市府強化邊坡管理、雨後巡檢

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中即時報導
台中市大坑步道，假日有近萬人登山，今天上午發生落木砸攤意外，讓攤商及民眾虛驚一場。圖／曾咨耀提供
台中市大坑步道，假日有近萬人登山，今天上午發生落木砸攤意外，讓攤商及民眾虛驚一場。圖／曾咨耀提供

連日大雨導致台中市北屯區大坑9號步道上方邊坡枯木倒塌，今天上午滾落步道並砸中攤商攤架，來往登山民眾多，所幸未造成人員傷亡。議員曾朝榮服務處接獲通報後，立即通知市府相關單位處理，並將倒木移置一旁並拉起封鎖線，防止再有落木傷人。

曾朝榮服務處主任曾咨耀指出，近期強降雨使土壤含水量飽和，邊坡穩定度明顯下降，不僅造成樹木傾倒，部分路段亦出現阻塞情形。目前現場僅以三角錐及警示帶簡易圍設，防護措施仍顯不足，若未及時處置，恐再發生落木或滑落意外，對假日大量湧入的遊客安全構成威脅。

他呼籲市府應建立「雨後即時巡檢」及「高風險預警」機制，主動盤點潛在危險區域並提前處理，而非待事故發生後才被動應對。

大坑9號及10號步道平日人流逾七千人次，假日更上看萬人，但沿線邊坡多屬私有地，長期缺乏管理，枯樹與竹林老化問題嚴重，一旦遇上豪雨或颱風，極易倒塌傷人，潛藏風險不容忽視。

曾咨耀強調，大坑步道為台中熱門登山休憩景點，人流密集，相關單位應加強邊坡管理，盡速進場清除倒木、全面檢視邊坡穩定狀況，並加強警示與必要管制措施，在風險尚未排除前，應明確引導民眾減速通行，避免憾事發生。

台中市觀光旅遊局表示，該處樹木掉落地點屬建設局管轄，已通報進行後續處理。建設局則指出，已派員到場移除斷枝並加設警示，目前已清理完成。

建設局指出，平時與風景區管理所保持橫向聯繫，除汛期前進行預防性修剪外，於豪雨或風災後也會主動巡檢危險區域，並即時通報處理，以維護市民與遊客安全。

台中市大坑步道，假日有近萬人登山，今天上午發生落木砸攤意外，讓攤商及民眾虛驚一場。圖／曾咨耀提供
台中市大坑步道，假日有近萬人登山，今天上午發生落木砸攤意外，讓攤商及民眾虛驚一場。圖／曾咨耀提供

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