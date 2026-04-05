連日大雨台中北屯大坑九號步道有災情 登山民眾和商家叫苦

連日大雨沖刷，台中市北屯區大坑九號步道廁所附近邊坡出現鬆動，還有樹木倒塌，影響通行和攤販、商家生意。市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀現場勘查後，發現周邊仍有多處枯枝與木頭持續掉落，呼籲市府盡速進清除倒木，並全面檢視邊坡穩定情形，強化現場警示與必要管制。

曾咨耀說，近日大雨導致土壤含水量飽和，邊坡穩定度下降，不僅造成樹木傾倒，部分路段也出現阻塞情形。目前現場僅以三角錐及警示帶簡易圍設，防護措施明顯不足，若未及時處置，恐再發生落木或滑落意外，對假日大量遊客安全構成威脅。

他說，大坑步道為台中熱門登山休憩景點，人流密集，他已第一時間通報相關單位，市府應針對山區步道應建立「雨後即時巡檢」與「高風險預警」機制，主動盤點潛在危險區域、提前處置，而不是等事故發生後才被動應對，才能真正保障市民與遊客的安全。

市議員曾朝榮說，大坑九號、十號步道每日人流逾7千人，假日更上看萬人，但沿線邊坡多為私有地，長期缺乏管理，枯樹、竹林老化問題嚴重，遇豪雨或颱風極易倒塌傷人，風險不容忽視。他強調，市民安全不能打折，市府應主動介入，加強修剪、設置護欄與安全網，全面提升防護機制，確保登山民眾安全。

連日大雨沖刷，台中市北屯區大坑九號步道廁所附近邊坡出現鬆動，還有樹木倒塌，影響通行和攤販、商家生意。圖／曾咨耀提供

連日大雨沖刷，台中市北屯區大坑九號步道廁所附近邊坡出現鬆動，還有樹木倒塌，影響通行和攤販、商家生意。圖／曾咨耀提供