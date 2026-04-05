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影／苗栗晚間又見道路邊坡崩坍 台3線大湖路段暫以北向車道單線通行

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，暫以北向車道維持單線通行。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，暫以北向車道維持單線通行。圖／大湖警分局提供

苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，大湖警分局長黃朝偉夜間督導勤務返程時發現，立即派員趕赴現場處理。

大湖警方表示，員警到場後發現道路右側邊坡有土石滑落，幸好現場並無人車受困，也未造成任何傷亡，有熱心民眾在警方到場前先行利用小貨車閃燈協助指揮行經車輛，警方隨即於現場設置三角錐及爆閃燈，加強警示並實施交通管制，目前採北向單一車道通行，以維持現場交通安全。

警方並同步通報苗栗縣政府相關單位及工務段人員前往處理，透過警察廣播電台提醒用路人行經該路段時減速慢行，注意路況並小心通過。

警方呼籲，近日山區可能因天候影響導致土石鬆動，用路人行經山區道路應提高警覺，隨時注意路況資訊，確保行車安全。

苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，暫以北向車道維持單線通行。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，暫以北向車道維持單線通行。圖／大湖警分局提供

苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，暫以北向車道維持單線通行。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，暫以北向車道維持單線通行。圖／大湖警分局提供

苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，暫以北向車道維持單線通行。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，暫以北向車道維持單線通行。圖／大湖警分局提供

苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，暫以北向車道維持單線通行。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段在今天4月4日晚間9時23分許發生邊坡土石崩落，暫以北向車道維持單線通行。圖／大湖警分局提供

車道 苗栗 苗栗縣

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