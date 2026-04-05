苗栗暴雨多處傳災情 台鐵一度中斷

受到鋒面影響，竹苗地區昨雨勢驚人，出現多處積淹水災情，苗栗南庄等地多處土石流，後龍高鐵特定區大面積積水，客家圓樓停車場水淹到看不到輪胎。豪雨也打亂台鐵清明疏運，山海線也受影響，苗栗至竹南間東正線、大山至竹南軌道路基流失，一度路線中斷，直到昨下午三時才恢復，共影響一一一列次、累計延誤逾二千二百分鐘。

苗栗縣通霄鎮通南里一處民宅4日遭大量泥水灌入，住家有如湍急的溪流。圖／民眾提供

國道三號苗栗苑裡北上路段，昨清晨七時發生疑似自撞二死事故，賴姓駕駛載母親與友人在該路段自撞護欄，駕駛輕傷，副駕駛座的母親在車內明顯死亡，後座女性友人遭拋出車外，趴在國道護欄明顯死亡。

警方表示，不排除因雨勢過大，導致視線不良或車輛失控，肇因仍待調查。頭份有心臟病史的八旬老翁在果園被大水圍困，水深及胸，消防隊出動救生艇將他載出。

苗栗昨清晨起暴雨不斷，全台累積雨量前十三名都位於苗栗縣。根據氣象署統計，昨單日累積雨量最多的地方在苗栗縣三灣鄉大河，逾三七二毫米。至於瞬間降雨最大地方則是在苗栗縣造橋，三小時內二七五毫米，已經比大豪雨門檻再更多一些。

暴雨也導致苗栗多處積淹水，頭份市永貞宮廣場積水如湖面，宮內積水淹沒腳踝；通霄鎮一處民宅灌進大量泥水，水勢在屋內如湍急溪流；通苑地區有數處邊坡土石滑落。南庄鄉道路有多處土石崩塌，部分地區交通中斷。雨勢從苗北一路往南，多處車行地下道積水無法通行，不過積水退去後就恢復。

一場豪雨重創苗栗，不少地區出現淹水災情。圖／苗栗縣後龍鎮海埔里里長朱智增提供

台鐵苗栗到竹南間因水淹軌道且出現落石導致單線行車外，大山站至後龍間二度水淹軌道，路基流失，導致雙線不通，採公路接駁，由於剛好是連假第二天，也讓不少返鄉掃墓、出遊的民眾交通大受影響。

苗栗縣府昨開設二級應變中心，縣長鍾東錦說，昨降雨集中，因時雨量超過六十毫米，山區因連日乾旱，大雨沖刷導致土石崩落，竹南永貞抽水站四部抽水機全開，仍難以迅速排水，國土署允諾將增設二機組。另泰安鄉因強降雨影響通行，有土石流致災之餘，昨下午至晚間停班停課。

南部地區昨中午後雨勢增大，高雄市大樹區昨中午無預警停電，中興南、北路與大樹路逾二千一百戶無電可用，下午近五時才恢復。台電檢查為間歇性大雷雨導致懸垂礙子破損，因事發地點偏僻，工程人員徒手除草挺進搶修。