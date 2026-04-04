苗栗暴雨受災戶 鍾東錦宣布從寬認定、專案處理：淹水補助加碼最高2萬元

苗栗縣4月3日晚間到今天4月4日清晨連續豪雨造成部分地區淹水災情，縣長鍾東錦關心受災民眾生活影響，指示縣府相關從寬認定、加速協助，並拍板調整淹水救助與慰問機制，減輕民眾負擔，其中淹水補助最高2萬元。

縣府社會處長張國棟指出，考量部分住戶雖未達現行法定50公分救助門檻，仍實際受淹水影響，鍾縣長特別指示比照過往專案方式，提供20至50公分住戶每戶5000元慰問金；淹水50至100公分者，每戶發給1萬元救助金；另考量淹水超過100公分的住戶復原期較長、生活衝擊更大，加碼發給每戶2萬元救助金，以實際行動支持受災家庭。

他表示，為提升行政效率、讓民眾盡早獲得協助，本案採「公所初審、造冊撥付」方式辦理，由各鄉鎮市公所就近受理及查報，縣府將依審核結果盡速撥付慰問金及救助金，簡化流程、加快速度，讓協助能及時到位。

鍾東錦強調，面對突發災害，縣府責無旁貸，會與各鄉鎮市公所攜手合作，站在民眾身邊，提供即時且有感的支持，陪伴受災鄉親儘速恢復正常生活。

苗栗縣稅務局表示，這次因鋒面滯留帶來豪雨，造成頭份、竹南、苗栗市及後龍等地區部分房屋淹水及道路車輛泡水等災情，造成民眾財產損失，可根據損失情況申請減免，稅務局會主動蒐集及依各鄉鎮市公所、監理機關通報資料核認，秉持從簡、從寬原則主動協助受災戶辦理租稅減免事宜。

房屋稅方面，受災毀損房屋面積占整棟面積三成以上、不到五成者，房屋稅減半課徵；受災毀損面積五成以上者可免徵房屋稅，民眾可備妥照片、損失證明文件提出申請。

地價稅方面，因災害等環境限制或技術上無法使用的土地，地價稅全免，民眾可以地籍圖、照片等為證明文件提出申請。

使用牌照稅方面，汽車、機車（151c.c.以上）因災害受損需修復始能使用或已無法再使用，車輛所有人向監理單位辦理報停或報廢手續後，使用牌照稅即可按實際使用日數計徵，稅務局也將主動退還溢繳之使用牌照稅。

娛樂稅方面，查定課徵業者可扣除未營業天數，業者如因受災，已縮減營業規模，也可提出申請依實際設備數量，核實調整娛樂稅，以減輕負擔。

稅務局表示，如果因此次水災造成財物損失，有關營業稅、所得稅等國稅的災害減免，記得把握災損減免三步驟「拍照存證」、「檢附文件」、「申請減免」，於災害發生後30日內逕向中區國稅局苗栗分局或竹南稽徵所申請辦理。 如有相關疑問，請國稅局網站災害減免專區，或於上班時間撥打免付費電話0800376969洽詢。

苗栗縣4月3日晚間到今天4月4日清晨連續豪雨造成部分地區淹水災情，縣府相關單位將從寬認定、加速協助，並拍板調整淹水救助與慰問機制，示意圖。記者胡蓬生／攝影