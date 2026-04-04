雷雨當空台中機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

受到雷雨影響，民航局說，台中機場從今天晚間7時2分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

中央氣象署持續發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有局部大豪雨，新竹縣及台中市山區有局部豪雨發生，今天晚間至明天桃園以南地區及新北市山區有局部大雨發生的機率。

根據民航局通報，因雷雨當空，台中機場晚間7時2分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局說，受此影響，與台中機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。