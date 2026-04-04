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防降雨致災 國土署促土方暫置場、建築工地加強防護

中央社／ 台北4日電

豪雨來襲，內政部國土署今天透過新聞稿表示，受鋒面影響，全台氣候不穩定，將與地方共同督促國內土方暫置場所及建築工地加強施工安全防護措施，避免瞬間強降雨或豪大雨沖刷而影響周邊環境衛生。

國土署也提到，內政部4月中旬將邀集地方政府與相關公會，就臨時暫置執行與管理方式展開進一步研商，持續精進土石方管理及去化機制。

國土署說明，為確保土方有序管理及去化，經由行政院協調及盤點中央資源後，已協助雙北市政府在台北港北淤沙區、彰化縣政府在彰濱產業園區、台南市政府在七股區新生段，以及高雄市政府在南星計畫設置土方暫置場所，除高雄南星在去年11月已開始收容外，其餘場所也預計在4月陸續收容及受理申請。

內政部已在1月發布「建築工程異地暫置」指引，國土署指出，目前新北市、桃園市、台中市、台南市、嘉義市、屏東縣、澎湖縣共7縣市已訂定管理規則，請尚未完成訂定的縣市儘速修定自治條例或管理規定，藉以回應在地建設及臨時土方暫置之需求。

國土署強調，除行政院積極整合跨部會資源，並偕同地方推動多項土石方管理措施，擴增國內整體去化量能，縣市間也須相互協助，才能有效阻絕跨域非法棄置等破壞國土環境的行為。

台北 行政院 內政部 國土署 土方

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