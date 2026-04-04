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暴雨水淹苗栗 鍾東錦：淹水專案補助最高2萬、從寬從速

中央社／ 苗栗縣4日電
苗栗地區4日大雨，苗栗市通往公館方向涵洞因為嚴重淹水，2部車輛遭滅頂，所幸人員已事先逃出。中央社
苗栗地區4日大雨，苗栗市通往公館方向涵洞因為嚴重淹水，2部車輛遭滅頂，所幸人員已事先逃出。中央社

苗栗暴雨致災，縣長鍾東錦晚間指示，專案調整放寬淹水救助機制，對於住家淹水逾100公分且生活衝擊大、復原期較長者，每戶最高發給新台幣2萬元，協助民眾減輕負擔。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，因應3日晚間至4日凌晨連續豪雨，造成縣內各地淹水災情，縣長鍾東錦高度關心受災民眾生活影響，指示從寬認定、加速協助，並拍板調整淹水救助與慰問機制。

縣府表示，考量部分住戶雖未達現行法定50公分救助門檻，仍實際受到淹水影響，將比照過往專案方式，提供20至50公分住戶每戶5000元慰問金；淹水50至100公分者，每戶發給1萬元救助金；另考量淹水超過100公分之住戶復原期較長（如淤泥待清）、生活衝擊更大，特別加碼提升至每戶2萬元救助金，以實際行動支持受災家庭。

為讓民眾盡早獲得協助，提升行政效率，縣府說，專案採「公所初審、造冊撥付」方式辦理，由各鄉鎮市公所就近受理及查報，縣府將依審核結果儘速撥付慰問金及救助金，簡化流程、加快速度，讓協助能及時到位。

鍾東錦特別提醒，民眾家中若有淹水災情，務必「先拍照存證」即便水已退去，也先把水痕拍照記錄下來，以避免後續認定爭議。

他強調，面對突發災害，縣府責無旁貸，會與各鄉鎮市公所攜手合作，提供即時且有感的支持，陪伴受災鄉親儘速恢復正常生活。

苗栗 鍾東錦 淹水 暴雨

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