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一日內二度受雷雨影響 台南機場晚間再度暫停地面作業
受到雷雨影響，台南機場今天下午一度停止地面作業，影響航班4架次，晚間6時40分台南機場再度因雷雨暫停地面作業，航班可能有所延誤。
中央氣象署持續發布豪雨特報，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有局部短延時大豪雨發生，今天新竹縣、苗栗縣及台中市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹市、中南部地區及新北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。
受到雷雨影響，台南機場今天下午1時7分起暫停地面作業，今天下午2時解除，影響航班4架次。
晚間再度因雷雨當空，台南機場從晚間6時40分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。
民航局說，受此影響，與台南機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。
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