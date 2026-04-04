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白天如黑夜…高雄大雨宣洩驚天雷響 女網友直呼：超像爆炸差點嚇哭
高雄地區今天上午約11時驟降大雨，不時夾雜閃電，下午天空一片黑，白天如晚上，雷聲轟隆隆，苓雅區驚天一聲雷，讓一名女網友指，打雷也太誇張，超像爆炸聲，差點嚇哭；高雄氣象站提醒，高雄今晚至明天上午，有局部大雨，須慎防雷擊及強陣風。
有網友在網路提問：剛剛高雄是打雷嗎？直接被嚇醒；還有女網友指，高雄苓雅區這邊打雷也太誇張，超大一聲超像爆炸，差點嚇哭。
PTT高雄版的網友指，「和颱風天沒兩樣」、「剛才有好幾道雷，真的聲音超大」、「剩下假期不會都在雨中渡過」。
高雄氣象站指，受鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明天上午高雄市仍有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。
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