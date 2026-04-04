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竹縣北埔竹37-1線落石崩塌 全線封閉禁通行

中央社／ 新竹縣4日電

新竹縣北埔鄉通往苗栗縣南庄鄉的竹37-1線道路今天雨勢影響落石崩塌、路面泥濘，有民眾駕車受困，經警消救援平安脫困。北埔鄉公所緊急公告，這路段暫時全線封閉、禁止通行。

北埔鄉長莊明增告訴中央社記者，外坪村長楊文國下午獲報，1對母女駕車行經竹37-1線時，由於山壁落石及嚴重泥濘，導致車輛受困、進退不得，經通報警消協助已順利脫困，2人僅受驚嚇未受傷。

莊明增說，竹37-1線受災路段範圍較大，路面幾乎被土石與巨大石塊覆蓋，鄉公所現有清運能量暫時無法處理，這路段已全線封閉、禁止通行，並報請新竹縣政府支援，預計明天派員展開清運作業。

莊明增表示，山區路況不穩，用路人務必配合交通管制，提前規劃替代路線，改道行駛。如果非必要，暫時避免進山區，隨時注意路面落石狀況，確保行車安全。

崩塌 新竹縣 新竹

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