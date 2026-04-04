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關切豪雨造成淹水災情 賴總統：總預算未審恐影響地方建設

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統下午前往屏東慈鳳宮參香祈福時提到，今天因豪雨造成中部包括苗栗、新竹出現淹水災情，然而中央政府總預算至今尚未付委審查，恐將影響地方建設及各行各業發展。圖／總統府提供
賴清德總統下午前往屏東慈鳳宮參香祈福時提到，今天因豪雨造成中部包括苗栗、新竹出現淹水災情，然而中央政府總預算至今尚未付委審查，恐將影響地方建設及各行各業發展。圖／總統府提供

賴清德總統下午前往屏東慈鳳宮參香祈福時提到，今天因豪雨造成中部包括苗栗、新竹出現淹水災情，然而中央政府總預算至今尚未付委審查，恐將影響地方建設及各行各業發展；民主政治是政黨政治，政黨意見不同很正常，但國家利益不能打折，都應全力支持國家安全、經濟發展，以及對人民的照顧。

賴總統指出，隨著台灣經濟發展及政府稅收增加，最重要的工作就是照顧鄉親，讓人民過更好的生活，同時也要發揮媽祖婆的精神，關懷弱勢，投入公益。政府正推動「AI新十大建設」，協助全台百萬家中小企業導入人工智慧、推動數位轉型。未來工作重點也將放在協助中小微企業，包括提供稅賦減免、人才培育，以及數位與淨零轉型，並協助拓展國際市場。

賴總統提到，除了促進經濟發展，也必須讓國家更加安全，持續強化國防力量；政府近來推動為期8年、總額400億美元的國防特別預算案，這項特別預算是國防部經過充分評估和規畫，並與美方討論軍購內容。

賴總統說，國防特別預算包含三面向，第一，面對中國的威脅，無論是無人機或飛彈系統，政府將打造「台灣之盾」，以保全國軍戰力、維護人民生命財產安全；第二，導入人工智慧，運用在軍事攻防與即時對戰系統；第三，發展台灣的國防工業，高科技產業年產值約1兆美元，而國防產業規模更高達2.5兆美元，國防預算不僅是維護國家安全的重要支出，同時也是帶動產業發展的關鍵經濟投資。

賴總統提到豪雨造成台灣部分地區淹水災情，但是中央政府總預算沒有在立法院付委審查，恐影響地方建設發展。

賴清德 總預算

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