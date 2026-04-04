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豪雨致災 苗縣稅務局：從寬辦理稅捐減免

中央社／ 苗栗縣4日電

苗栗縣今天雷雨狂襲，造成各地災情。縣府稅務局表示，民眾因災害造成財產損失，可根據損失情況申請減免，稅務局也會主動蒐集資料，秉持從簡、從寬原則，協助租稅減免事宜。

苗栗縣政府稅務局指出，豪雨造成頭份、竹南、苗栗市、後龍、通霄等地區，部分房屋淹水及道路車輛泡水等災情。

稅務局表示，受災毀損房屋的面積占整棟面積3成以上、不到5成者，房屋稅減半課徵；因災害等環境限制或技術上無法使用的土地，地價稅全免，民眾可以地籍圖、照片等做為證明文件，提出申請。

若車輛受損，稅務局表示，汽車、機車（151c.c.以上）因災害受損須修復始能使用，或已無法再使用，經向監理單位辦理報停或報廢手續後，車輛使用牌照稅即可按實際使用日數計徵，稅務局也將主動退還溢繳的使用牌照稅。

在娛樂稅方面，因災害致未營業的天數，可按比例核減當期娛樂稅；業者如因受災情影響，已縮減營業規模，也可提出申請依實際設備數量，核實調整娛樂稅，以減輕負擔。

稅務局說，民眾因災害造成財產損失，可根據損失情況申請減免；稅務局也會主動蒐集，並依各鄉鎮市公所及監理機關通報資料核認，將秉持從簡、從寬原則，主動協助受災戶辦理租稅減免事宜。

稅務局提醒，有關營業稅、所得稅等國稅的災害減免，記得把握「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」3步驟，並於災害發生後30日內，向中區國稅局苗栗分局或竹南稽徵所申請辦理。

房屋稅 頭份 泡水

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