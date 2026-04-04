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暴雨淹路金門老翁代步車拋錨受困 警雨中徒手推車救援

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門昨日晚間突降強雨，一名年邁老翁騎乘四輪電動代步車行經金門縣政府前民生路時，因積水過深導致車輛故障，受困於車道中動彈不得，所幸金城分局員警執行任務途中及時發現，冒著大雨徒手推車，順利引導老翁脫離險境。圖／警方提供
金門昨日晚間突降強雨，一名年邁老翁騎乘四輪電動代步車行經金門縣政府前民生路時，因積水過深導致車輛故障，受困於車道中動彈不得，所幸金城分局員警執行任務途中及時發現，冒著大雨徒手推車，順利引導老翁脫離險境。圖／警方提供

金門昨日晚間突降強雨，多處低窪路段出現積水情形。一名年邁老翁騎乘四輪電動代步車行經金門縣政府前民生路時，因積水過深導致車輛故障，受困於車道中動彈不得，所幸金城分局員警執行任務途中及時發現，冒著大雨徒手推車，順利引導老翁脫離險境。

金城分局表示，昨晚8時50分許，金城派出所副所長黃啟成與員警楊書銘、警備隊員鍾楷博執行勤務行經該路段時，發現老翁神情慌張停在右轉車道，當時正值瞬間強降雨，路面積水嚴重，代步車疑因機件受潮失去動力，老翁動彈不得，後方車流隨時可能釀成追撞事故。

員警見狀立即上前協助，在大雨中徒手推動代步車，合力將老翁與車輛移至人行道安全處。過程中，員警發現老翁疑有肢體不適，隨即攙扶並安撫情緒，待確認身體無大礙、可安全坐穩後，才進一步處理後續事宜。

警方事後也透過電話聯繫關懷，確認老翁已平安返家，無進一步危險。針對該路段嚴重積水情形，警方已在現場設置交通三角錐警示，並通報道路主管機關，作為後續改善參考。

金城分局提醒，近期天候不穩，長者騎乘電動代步車外出應避免行經低窪或易積水路段，遇雨勢過大應減速慢行。如遇緊急狀況，可立即撥打110求助，以確保自身安全。

金門昨日晚間突降強雨，金門縣政府前民生路低窪路段出現積水情形時，因積水過深導致一名老翁的四輪電動代步車故障。圖／警方提供
金門昨日晚間突降強雨，金門縣政府前民生路低窪路段出現積水情形時，因積水過深導致一名老翁的四輪電動代步車故障。圖／警方提供

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