清明春雨神助攻 中部德基水庫進帳300萬噸蓄水率回升2%

受今年冬季西部降雨偏少影響，中部地區重要水源「德基水庫」日前水位雖持續下探，但清晨一波清明春雨挹注下，根據最新監測資料，中部德基水庫每秒有70立方米的入流量，蓄水率已回升2%，大甲溪發電廠表示，今天下午4時的最新水位上升至1384.23公尺，蓄水量1億0354萬噸，蓄水率56.18%。

大甲溪發電廠表示，中部德基水庫近來水位逐日下滑，連日的蓄水量呈現小幅衰退，3月26日水位1386.87公尺，蓄水量11084萬噸，蓄水率仍有60.13%，但4月3日水位1383.24公尺，蓄水量10088萬噸，蓄水率54.73%，雖與去年同期高達93%的蓄水率相比，確實是因今年春雨不顯，水量明顯趨緊。

副廠長鄭財河指出，目前水位與常水位1400公尺相比，目前電廠運轉尚屬正常，他並指出，依歷年季節性水位比較，目前的56%蓄水率尚在可控範圍，目前電廠操作仍以優先確保下游供水為原則，後續需密切觀察春雨及梅雨的進帳情況，目前水位仍處於正常運轉範圍內，呼籲民眾節約用水。