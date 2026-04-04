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雨彈襲台！經部估挹注全台水庫9550萬噸 蓄水率有望回升至5成

中央社／ 台北4日電
苗栗縣今天清晨持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，重現湖光山色美景。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天清晨持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，重現湖光山色美景。記者胡蓬生／攝影

清明連假期間鋒面帶來豐沛雨量經濟部次長賴建信今天表示，預估全國水庫入流量約增加9550萬噸，尤其是竹苗地區，新竹地區水庫的蓄水率可能提升至45%至50%，中部的鯉魚潭水庫蓄水率也可能恢復到40%以上。

經濟部今天下午舉行「油價調整結果說明暨因應中東情勢——能源及塑化產品穩定供應措施」記者會。

針對媒體關心水情議題，賴建信會中表示，今天凌晨開始這波降雨，特別在新竹及苗栗地區降下相當雨量，根據交通部中央氣象署預估，雨還會持續下到晚上，甚至到下週一、二。

賴建信說明，截至目前為止，預估全國水庫入流量約增加9550萬噸；至於蓄水率方面，原本新竹地區水庫的蓄水率為24%，因為這波降雨，蓄水率有可能會增加至45%至50%，而中部的鯉魚潭水庫蓄水率也可能恢復到40%以上，後面會慢慢回升。

賴建信指出，經濟部水利署已成立災害緊急應變小組因應，將密切關注後續變化。降雨對於水庫是好處，但對防災也會帶來挑戰，這次部分地區因為短延時強降雨，每小時降雨量超過114毫米左右，遠大於都市地區排水能力，掌握累計積淹水共有71處，目前已全數退水。

新竹 苗栗 水庫 雨量 經濟部

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