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苗栗暴雨引發災情 鍾東錦視察永貞抽水站並向郷親致歉

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天凌晨及清晨接連出現強降雨，多處地區發生淹水災情，縣長鍾東錦（左二） 上午冒雨率水利處及相關單位人員視察永貞抽水站，指示各單位持續嚴陣以待，同時呼籲鄉親避免外出確保人身安全。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天凌晨及清晨接連出現強降雨，多處地區發生淹水災情，縣長鍾東錦（左二） 上午冒雨率水利處及相關單位人員視察永貞抽水站，指示各單位持續嚴陣以待，同時呼籲鄉親避免外出確保人身安全。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天凌晨及清晨接連出現強降雨，多處地區發生淹水災情，苗栗縣災害應變中心上午二級開設掌握全縣各地災情外，縣長鍾東錦上午冒雨率水利處及相關單位人員視察永貞抽水站，指示各單位持續嚴陣以待，同時呼籲鄉親避免外出確保人身安全。

縣府表示，今天凌晨4點多永貞抽水站啟動第一台抽水機組，4點30分啟動4台全力抽水，但時雨量超過60毫米，承受不住瞬間暴雨，抽水效率仍顯不足，縣長鍾東錦感謝內政部長劉世芳提點掌握災情，也感謝國土署長蔡長展答應補助永貞抽水站增設2組機組，屆時直接將水排入中港溪，未來竹南、頭份地區淹水機率將更低。

鍾東錦表示，苗栗災害應變中心情資收集後，每處淹水地區將進行檢討，除加大抽水站量能以外，還要解決水溝淤塞等不同問題，將請各鄉鎮市、村里按照災情進行後續應變措施，他也感謝後指部指揮官一同查看抽水站運作，軍民一家齊心防災。

鍾東錦對縣內發生災情表達歉意，他強調不應讓鄉親住在會淹水的地方，淹水之處務必要想辦法改善，這是基本道理，希望此次降雨能有效解決旱象，讓明德水庫、永和山水庫、鯉魚潭水庫水位上升，他呼籲鄉親注意天氣狀況，若有災情立即通知消防局，不管消防、水利等單位都會做好防災、救災，努力維護苗栗安居樂業的好環境。

縣府表示今天凌晨4點多永貞抽水站啟動第一台抽水機組，4點30分啟動4台全力抽水，但時雨量超過60毫米，承受不住瞬間暴雨，抽水效率仍顯不足。圖／苗栗縣政府提供
縣府表示今天凌晨4點多永貞抽水站啟動第一台抽水機組，4點30分啟動4台全力抽水，但時雨量超過60毫米，承受不住瞬間暴雨，抽水效率仍顯不足。圖／苗栗縣政府提供

縣府表示今天凌晨4點多永貞抽水站啟動第一台抽水機組，4點30分啟動4台全力抽水，但時雨量超過60毫米，承受不住瞬間暴雨，抽水效率仍顯不足。圖／苗栗縣政府提供
縣府表示今天凌晨4點多永貞抽水站啟動第一台抽水機組，4點30分啟動4台全力抽水，但時雨量超過60毫米，承受不住瞬間暴雨，抽水效率仍顯不足。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 淹水 苗栗

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