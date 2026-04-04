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影／苗栗暴雨成災！明德水庫大進帳「一天止渴」 蓄水率破9成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天清晨持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，農田水利署苗栗管理處在中午12點開始以兩個閘門進行調節性洩洪。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天清晨持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，農田水利署苗栗管理處在中午12點開始以兩個閘門進行調節性洩洪。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣今天暴雨成災，許多鄉鎮市分別出現道路坍方、民宅淹水、汽車泡水及人員受困等災情，但降雨也帶來好消息，明德水庫蓄水率從前幾天20％，一躍接近滿庫，中午12點開始調節性洩洪，水庫水位及有效蓄水率持續上升，在下午2點已達9成，可說徹底「解渴」。

明德水庫由農業部農田水利署苗栗管理處管轄，供應後龍、造橋一帶農業用水及部分苗栗地區民生用水。從昨晚到今天清晨，苗栗縣持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，苗栗管理處在上午11點40分發出洩洪手機警訊， 明德水庫滿水位約為61公尺，上午11點多水位達59.82公尺左右，中午12點開始以兩個閘門進行調節性洩洪，每個閘門每秒洩洪量為5CMS（每秒5立方公尺），合計10CMS，稍晚又增開兩個閘門，洩洪量總計每秒20CMS，管理處將視進水量隨時調整。

明德水庫一帶遊客有人聽見警示廣播及收到手機警訊，還特別到水庫閘門處觀賞。明德水庫庫容量為1242.3萬立方公尺，下午2點有效蓄水量已達1125.3立方公尺，蓄水率達90.6％，恢復接近滿水位的湖光山色美景。

自來水公尺管轄的苗栗永和山水庫為離槽式水庫，雖然天降大雨，但田美攔河堰的引水口隨大水出現許多雜物，且濁度過高，因此未趁大雨引水，永和山水庫庫容量約3000萬立方公尺，下午2點蓄水率為39.7％，有效蓄水量達1189.3萬立方公尺。

苗栗縣今天清晨持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，農田水利署苗栗管理處在中午12點開始以兩個閘門進行調節性洩洪。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天清晨持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，農田水利署苗栗管理處在中午12點開始以兩個閘門進行調節性洩洪。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣今天清晨持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，重現湖光山色美景。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天清晨持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，重現湖光山色美景。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣今天清晨持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，重現湖光山色美景。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天清晨持續降下大雨，明德水庫水位及蓄水率節節攀升，重現湖光山色美景。記者胡蓬生／攝影

苗栗降下豪雨，明德水庫喝到飽、離槽式永和山水庫暫停引水。圖／取自經濟部水利署
苗栗降下豪雨，明德水庫喝到飽、離槽式永和山水庫暫停引水。圖／取自經濟部水利署

農業部 水庫 苗栗縣

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