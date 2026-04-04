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雷雨夜炸苗栗多處淹水 通霄山坡泥流灌進民宅

中央社／ 苗栗縣4日電
苗栗縣4日凌晨起雷雨交加，通霄鎮通南里1戶民宅遭大量泥水灌入，宛如湍急瀑布，景象駭人。（民眾提供）中央社
苗栗縣4日凌晨起雷雨交加，通霄鎮通南里1戶民宅遭大量泥水灌入，宛如湍急瀑布，景象駭人。（民眾提供）中央社

苗栗縣今天凌晨至清晨雷雨滂沱，各地出現災情，通霄鎮通南里一處民宅遭大量泥水灌入，宛如湍急瀑布；住戶說，屋後有山坡地開挖土石，大雨瞬間挾帶泥流湧入，家具全泡湯。

鋒面影響，苗栗縣整夜大雨，有民眾指出，昨晚雷雨狂炸，雨勢一陣陣，數度「像用倒的」，伴隨不時雷鳴巨響，睡得不安穩，清晨起床發現戶外道路多處淹水

因短延時強降雨，全縣各地多處出現積淹水情況，後龍高鐵站附近道路在清晨時汪洋一片，客家圓樓前停車場也宛如池塘；中港溪河水暴漲，竹南鎮港墘里長林裕章說，河面水勢湍急，他前往勘查時，接連目擊3艘膠筏直接被沖出海。

造橋鄉有民眾拍下遊覽車泡在水中景象指出，對面房舍水淹近1層樓高，直呼「救命啊」，祈求老天「不要再下，已經淹到沒路了」。

通霄鎮通南里中山路1巷賴姓住戶告訴中央社記者，清晨6時許，家人下樓發現地上滿是黃濁泥水，涉水走到後方廚房赫見滾滾泥流如瀑布傾瀉，沖破後門玻璃直接灌入家園，連冰箱都東倒西歪。

住戶表示，屋後山坡地原本有樹木植栽，前2年開始有廠商採挖土石，土石被挖鬆後也形成幾處窪地，其中一處窪地鄰近住家廚房後門，經一夜大雨整個坍崩，泥流瞬間灌進屋內，一路從廚房淹到前方客廳，水深一度及膝，家具全都泡湯。

另外，在苗栗市恭敬里也有大量泥水沖入民宅災情，住戶清晨5時許發現有大量泥水流入屋內，從客廳、餐廳到房間，幾乎無一倖免，想要拿木板及沙包阻擋，根本來不及，只能把家中棉被、音響、電視機與衣物趕緊搬到較高地方；但床墊實在太重，只能眼睜睜看著它泡在水裡。

苗栗市長余文忠會同恭敬里長謝銘堂前往查看，發現約2、3戶民宅有淹水情況，初步不排除山坡地大雨導致泥水宣洩而下，市區溝渠水流來不及排出，導致嚴重淹水，直到上午8時許，積水持續退去，剩下一層厚厚黃色泥巴。

余文忠指出，目前附近居民已自行把黃泥及樹枝集中到較空曠地點，部分水溝蓋上積滿垃圾，已請清潔隊員與巡守志工協助，利用小山貓等機具接續趕緊清除，避免再次降下大雨，導致積水情況再次發生。

客家圓樓 淹水 苗栗

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