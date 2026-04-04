豪雨成災…卓揆指示各部會協助地方 不忘再呼籲通過總預算

受鋒面影響，全台氣候不穩定，暴雨對苗栗等多個地區造成嚴重淹水災情，閣揆卓榮泰表示，已經指示中央相關部會務必嚴密掌握各地災情，即刻回報並給予地方政府即時支持，以人民安全為第一優先要務。不過卓榮泰也不忘強調，呼籲立法院儘早通過總預算。

卓榮泰在臉書貼文指出，暴雨對苗栗等地區帶來多處嚴重淹水災情，泥流灌進許多鄉親家裡，車輛拋錨、交通受阻。他已經指示中央相關部會嚴密掌握災情並給予地方政府即時支持。

話鋒一轉，卓榮泰重申，面對極端氣候已是一大考驗，但最大的考驗是儘管行政院持續強力呼籲、懇求，立法院到汛期來臨前仍遲遲未通過今年度總預算。

他指出，極端氣候對台灣帶來嚴峻挑戰，亦面臨當前中東情勢持續動盪。無論是穩定物價、確保民生供應，或是強化防災應變能力，都需要預算作為後盾；然而，若總預算尚未完成三讀，相關災損金與第二預備金將無法動支，勢必影響政府即時因應能力。

卓榮泰強調，立法院應履行憲法所賦予的職責，以保護人民安全、維持國家正常運作為第一優先，儘速審議並通過今年度中央政府總預算及國防特別預算條例，讓國家具備充足的資源與量能，妥善應對各項內外挑戰。